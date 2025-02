Bild: keystone

Lausanne gewinnt in Kloten 3:1 – Zug überfährt Rapperswil mit 6:1

Die Waadtländer gewinnen in Kloten und profitieren von der Niederlage der ZSC Lions. Die Meister aus Zürich unterlagen Fribourg-Gottéron 2:3 nach Verlängerung. Zug gewinnt hingegen gegen Rapperswil 6:1.

Mehr «Sport»

Kloten – Lausanne 1:3

Lausanne macht in der National League einen wichtigen Schritt Richtung Qualifikationssieg. Die Waadtländer siegen in Kloten 3:1 und profitieren zugleich von der Niederlage der ZSC Lions.

Bild: keystone

Kloten - Lausanne 1:3 (1:2, 0:0, 0:1) 5663 Zuschauer. - SR Wiegand/Mollard, Obwegeser/Huguet.

Tore: 7. Aberg (Steve Kellenberger) 1:0. 11. Pajuniemi (Glauser, Prassl) 1:1. 18. Riat (Suomela/Powerplaytor) 1:2. 60. (59:59) Raffl (Glauser) 1:3 (ins leere Tor).

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Kloten, 4mal 2 Minuten gegen Lausanne.

PostFinance-Topskorer: Ojamäki; Suomela.

Kloten: Zurkirchen; Niku, Profico; Grégoire, Wolf; Sataric, Steve Kellenberger; Sidler; Aberg, Ramel, Schreiber; Ojamäki, Morley, Weibel; Hawryluk, Schäppi, Meyer; Derungs, Smirnovs, Meier; Cyril Keller.

Lausanne: Pasche; Sklenicka, Bayreuther; Glauser, Marti; Heldner, Frick; Fiedler, Genazzi; Riat, Suomela, Oksanen; Bozon, Jäger, Raffl; Pajuniemi, Fuchs, Prassl; Holdener, Bougro, Hammerer.

Bemerkungen: Kloten ohne Diem, Simic, Steiner, Waeber (alle verletzt), Aebi, Cuesta Flores (beide ) und Audette (überzähliger Ausländer), Lausanne ohne Hügli, Kuokkanen, Pilut, Rochette und Vouardoux (alle verletzt). Kloten von 57:32 bis 58:02 und ab 58:31 ohne Torhüter. (sda)

Lugano – Bern 1:3

Lugano musste sich zuhause gegen Bern 1:3 geschlagen geben.

Bild: keystone

Lugano - Bern 1:3 (1:0, 0:1, 0:2) 5430 Zuschauer. - SR Lemelin (USA)/Hungerbühler, Stalder/Urfer.

Tore: 8. Jesper Peltonen (Fazzini, Carr) 1:0. 34. Baumgartner (Nemeth) 1:1. 60. (59:36) Nemeth (Loeffel) 1:2. 60. (59:59) Merelä (Lehmann, Czarnik) 1:3 (ins leere Tor).

Strafen: keine gegen Lugano, 1mal 2 Minuten gegen Bern.

PostFinance-Topskorer: Fazzini; Czarnik.

Lugano: Huska; Jesper Peltonen, Alatalo; Aebischer, Pulli; Guerra, Mirco Müller; Meile; Fazzini, Arcobello, Carr; Aleksi Peltonen, Zohorna, Sekac; Canonica, Thürkauf, Marco Müller; Patry, Verboon, Morini; Cormier.

Bern: Reideborn; Untersander, Häman Aktell; Loeffel, Nemeth; Füllemann, Kreis; Vermin, Kindschi; Lehmann, Czarnik, Ejdsell; Merelä, Baumgartner, Scherwey; Schild, Ritzmann, Marchon; Bader, Schläpfer, Simon Moser.

Bemerkungen: Lugano ohne Zanetti, van Pottelberghe (beide verletzt), Dahlström und Joly (beide überzählige Ausländer), Bern ohne Levin Moser, Weber, Wieczorek, Zürcher (alle ), Kahun (überzähliger Ausländer), Klok und Lindholm (beide verletzt). Lugano ab 59:44 ohne Torhüter. (sda)

ZSC Lions – Fribourg 2:3

Vier Tage vor dem Final in der Champions Hockey League misslang dem ZSC die Hauptprobe im eigenen Stadion. Der Meister aus Zürich unterlag Fribourg-Gottéron 2:3 nach Verlängerung. Weil der Kantonsrivale Kloten im Heimspiel gegen Lausanne allerdings die fünfte Niederlage in Folge kassierte, stehen die Lions als zweites Team vorzeitig in den Playoff-Viertelfinals. Der Rückstand auf den Tabellenersten Lausanne ist vor dem Direktduell am Samstag in der Waadt allerdings auf sieben Punkte angewachsen.

Bild: keystone

ZSC Lions - Fribourg-Gottéron 2:3 (1:2, 0:0, 1:0, 0:1) n.V.11'835 Zuschauer. - SR Borga/Ströbel, Cattaneo/Meusy.

Tore: 6. Sörensen (Schmid) 0:1. 17. Lilja (Diaz, Vey) 0:2. 19. Malgin 1:2. 48. Rohrer 2:2. 65. (64:06) Sörensen (Wallmark, Diaz) 2:3. - Strafen: je 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Grant; Wallmark.

ZSC Lions: Zumbühl; Weber, Kukan; Lehtonen, Geering; Trutmann, Kinnunen; Schwendeler; Andrighetto, Malgin, Balcers; Frödén, Lammikko, Zehnder; Rohrer, Grant, Sigrist; Baltisberger, Henry, Riedi; Olsson.

Fribourg-Gottéron: Berra; Diaz, Jecker; Rathgeb, Gunderson; Sutter, Streule; Seiler; Sörensen, Wallmark, Schmid; Bertschy, Vey, Lilja; Sprunger, De la Rose, Nicolet; Marchon, Walser, Gerber; Dorthe.

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Baechler, Hollenstein, Marti (alle verletzt) und Hrubec (überzähliger Ausländer), Fribourg-Gottéron ohne Dufner, Mottet (beide verletzt) und Borgman (krank).

Zug – Rapperswil 6:1

Die Rapperswil-Jona Lakers verloren in Zug 1:6.

Bild: keystone

Zug - Rapperswil-Jona Lakers 6:1 (3:1, 2:0, 1:0) 7387 Zuschauer. - SR Stolc (SVK)/Stricker, Altmann/Kehrli.

Tore: 4. Nardella 0:1. 18. (17:31) Hansson (Vozenilek) 1:1. 18. (17:48) Eggenberger (Leuenberger, Muggli) 2:1. 19. (18:52) Martschini (Hansson, Hofmann/Powerplaytor) 3:1. 27. Riva 4:1. 34. Vozenilek (Kovar/Unterzahltor!) 5:1. 41. (40:26) Hofmann (Künzle, Hansson) 6:1.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Zug, 5mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers.

PostFinance-Topskorer: Martschini; Strömwall.

Zug: Genoni; Bengtsson, Johnson; Muggli, Carlsson; Hansson, Riva; Balestra; Martschini, Kovar, Vozenilek; Künzle, Wingerli, Hofmann; Simion, Senteler, Antenen; Eggenberger, Leuenberger, Biasca.

Rapperswil-Jona Lakers: Punnenovs (27. Nyffeler); Maier, Holm; Jelovac, Djuse; Baragano, Nardella; Capaul; Strömwall, Rask, Wetter; Moy, Fritz, Lammer; Hofer, Taibel, Alge; Zangger, Albrecht, Dünner; Wick.

Bemerkungen: Zug ohne Tobias Geisser, Herzog, Schlumpf und Stadler (alle verletzt), Rapperswil-Jona Lakers ohne Larsson und Quinn (beide verletzt). (sda)

Stürmer

Verteidiger

Torhüter Aktuelle

Note 7 Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

6-7 Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

5-6 Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

4-5 Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

3-4 Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend. Punkte Goals/Assists Spiele Strafminuten Er ist

Er kann

Erwarte

Biel – Servette 7:4

Servette unterlag in der torreichsten Partie des Abends Biel auswärts 4:7.

Bild: keystone

Biel - Genève-Servette 7:4 (3:2, 1:1, 3:1) 6054 Zuschauer. - SR Tscherrig/Hürlimann, Gnemmi/Fuchs.

Tore: 1. (0:16) Heponiemi (Andersson, Grossmann) 1:0. 5. (4:24) Praplan (Lennström) 1:1. 6. (5:22) Heponiemi (Grossmann) 2:1. 12. Bachofner (Tanner) 3:1. 19. Pouliot (Hartikainen, Manninen/Powerplaytor) 3:2. 27. Hofer (Blessing, Zryd) 4:2. 40. (39:20) Jooris (Chanton) 4:3. 48. Hofer (Andersson, Dionicio/Powerplaytor) 5:3. 51. Greco (Kneubuehler) 6:3. 56. Greco (Kneubuehler, Müller) 7:3. 60. (59:59) Praplan (Berni, Hartikainen) 7:4.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Biel, 3mal 2 Minuten gegen Genève-Servette.

PostFinance-Topskorer: Rajala; Manninen.

Biel: Säteri; Burren, Grossmann; Yakovenko, Blessing; Dionicio, Zryd; Christe; Hofer, Andersson, Heponiemi; Sablatnig, Neuenschwander, Rajala; Kneubuehler, Müller, Greco; Tanner, Luca Christen, Bachofner; Villard.

Genève-Servette: Mayer; Karrer, Lennström; Berni, Schneller; Chanton, Le Coultre; Völlmin, Jacquemet; Hartikainen, Manninen, Praplan; Timashov, Jooris, Granlund; Miranda, Richard, Hischier; Loosli, Pouliot, Bertaggia.

Bemerkungen: Biel ohne Cunti, Sallinen (beide krank), Bärtschi, Haas, Lööv, Stampfli (alle verletzt), Bächler und Livio Christen (beide ), Genève-Servette ohne Descloux (verletzt), Imesch, Jaafri-Hayani, Mariethoz (alle ) und Vatanen (krank). (sda)

Ajoie – Davos 2:5

Schlusslicht Ajoie verlor daheim gegen Davos 2:5.

Bild: keystone

Ajoie - Davos 2:5 (1:1, 1:2, 0:2) 4604 Zuschauer. - SR Kaukokari (FIN)/Dipietro, Gurtner/Duc.

Tore: 16. Kessler (Fora, Valentin Nussbaumer/Powerplaytor) 0:1. 18. Bellemare (Nättinen, Devos/Powerplaytor) 1:1. 25. Ryfors (Stransky/Powerplaytor) 1:2. 27. Ryfors 1:3. 38. Garessus (Maurer, Hazen) 2:3. 48. Stransky (Tambellini) 2:4. 59. Tambellini (Fora) 2:5 (ins leere Tor).

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Ajoie, 5mal 2 Minuten gegen Davos.

PostFinance-Topskorer: Nättinen; Tambellini.

Ajoie: Conz; Anttoni Honka, Fey; Brennan, Fischer; Arno Nussbaumer, Maurer; Thiry, Pilet; Robin, Bellemare, Nättinen; Hazen, Devos, Pedretti; Romanenghi, Frossard, Bozon; Veckaktins, Garessus, Schmutz.

Davos: Hollenstein; Andersson, Jung; Fora, Dahlbeck; Barandun, Gross; Guebey; Stransky, Ryfors, Tambellini; Valentin Nussbaumer, Egli, Zadina; Frehner, Kessler, Lemieux; Wieser, Ambühl, Parrée; Waidacher.

Bemerkungen: Ajoie ohne Patenaude, Turkulainen (beide verletzt) und Palve (überzähliger Ausländer), Davos ohne Corvi, Knak, Nordström (alle verletzt), Gredig (krank) und Julius Honka (überzähliger Ausländer). Ajoie von 58:14 bis 58:34 ohne Torhüter. (sda)

SCL Tigers – Ambri 3:1

Im Kampf um die Teilnahme an den Playoffs feierten die SCL Tigers einen wichtigen Sieg. Die Langnauer setzten sich mit 3:1 zuhause gegen Ambri-Piotta gegen einen direkten Konkurrenten im Strichkampf durch und rückten auf Kosten von Kloten in den 7. Rang vor.

Bild: keystone

SCL Tigers - Ambri-Piotta 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

6000 Zuschauer. - SR Piechaczek (GER)/Ruprecht, Schlegel/Bürgy.

Tore: 12. Kubalik (Maillet) 0:1. 23. Saarela (Allenspach, Meier/Powerplaytor) 1:1. 33. Meier (Julian Schmutz/Powerplaytor) 2:1. 60. (59:06) Mäenalanen (Zanetti) 3:1 (ins leere Tor).

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen SCL Tigers, 3mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta.

PostFinance-Topskorer: Pesonen; Kubalik.

SCL Tigers: Boltshauser; Zanetti, Riikola; Meier, Guggenheim; Cadonau, Paschoud; Erni; Rohrbach, Flavio Schmutz, Pesonen; Allenspach, Malone, Mäenalanen; Julian Schmutz, Kristof, Saarela; Petrini, Salzgeber, Lapinskis; Berger.

Ambri-Piotta: Juvonen; Heed, Zgraggen; Virtanen, Terraneo; Wüthrich, Curran; Isacco Dotti; Hedlund, Maillet, Kubalik; Zwerger, Kostner, Douay; Bürgler, Heim, Müller; Pestoni, Landry, De Luca; Muggli.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Baltisberger, Charlin, Saarijärvi (alle verletzt) und Felcman (), Ambri-Piotta ohne Grassi (verletzt) und DiDomenico (gesperrt). Ambri-Piotta von 58:33 bis 59:06 ohne Torhüter. (sda)