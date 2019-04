Sport

Eishockey

NHL: Alex Ovechkin knockt Andrei Svechnikov in einem Faustkampf aus



Bild: AP/AP

Dieser Rookie hat gerade schmerzlich erfahren, warum man nicht gegen Ovechkin kämpft

Würdest du gegen diesen Mann in einem Boxkampf antreten wollen?

Bild: screenshot NBCSN

Vermutlich nicht. Doch genau das hat Andrei Svechnikov getan. Der 19-Jährige Rookie der Carolina Hurricanes hat sich mit Landsmann Alex Ovechkin von den Washington Capitals angelegt. Die beiden Russen haben sich in den bisherigen Spielen der Playoff-Serie (Washington führt 2:1) immer wieder Wortgefechte geliefert, doch in der Nacht auf heute ist der Zoff schliesslich eskaliert.

Vor dem Washington-Tor tauschen die beiden kleinere Stockschläge aus, bis Svechnikov die Handschuhe fallen lässt. Und so kommt das dann heraus:

Svechnikov kriegt zu spüren, dass er mit seinen 85 Kilogramm doch einige Gewichtsklassen leichter ist als Ovechkin (108 Kilogramm). Der 19-Jährige geht nach zwei Volltreffern k.o. und muss für den Rest der Partie mit Verdacht auf Hirnerschütterung Forfait geben.

Dass sich Capitals-Superstar Ovechkin mit einem 19-jährigen Rookie prügelt, kommt nicht überall gut an. «Svechnikov hat 90 Spiele in der NHL gespielt und vorher noch nie gekämpft. Ovechkin wusste das und das stört mich», sagte Carolinas Trainer Rod Brind'Amour nach dem Spiel und fuhr fort: «So etwas zu sehen macht mich krank.» Auch in den sozialen Medien muss der 33-jährige Russe viel Kritik einstecken:

On Andrei’s brother, Evgeny,’s Instagram story... the two have an extremely close relationship pic.twitter.com/5lM3Eepxhh — Sara Civ (@SaraCivian) April 16, 2019

Ovechkin just killed a child — It’s OK to Believe Karl (@Alznerheimers) April 15, 2019

I love Ovi, but Svechnikov is 19. C'mon man. — Andrew Berkshire (@AndrewBerkshire) April 15, 2019

Alex Ovechkin or Floyd Mayweather? 🤔 https://t.co/PYjdOd0zPj — Alex Bowles (@a_bowles17) April 16, 2019

Eins steht fest: Ovechkin ist eigentlich kein «Fighter». Das war erst der vierte Kampf in seiner NHL-Karriere, die drei zuvor hatte er allesamt verloren. Und was sagt der 33-Jährige selbst zum Kampf gegen Svechnikov? «Ich hoffe vor allem, dass es ihm gut geht. Ich bin kein grosser Kämpfer, er auch nicht. Aber er hat mich herausgefordert. Man will nicht sehen, dass sich ein Spieler so verletzt.» (abu)

