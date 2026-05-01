Andy Andreoff (l.) und Drake Caggiula vom Team Canada beim Spengler Cup 2025 in Davos. Bild: keystone

Team Canada 2026 nicht am Spengler Cup

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Der diesjährige Spengler Cup in Davos findet ohne das Team Canada statt. Wie die Organisatoren am Freitag mitteilen, konnte mit Hockey Canada keine Einigung über eine Vertragsverlängerung erzielt werden.

Nach dem Auslaufen des bisherigen Langzeitvertrags hatten beide Parteien angestrebt, die sportlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen neu zu definieren. Da diese Verhandlungen jedoch mehr Zeit beanspruchten als geplant und andere potenzielle Teilnehmer aus organisatorischen Gründen Planungssicherheit benötigten, entschied das Organisationskomitee in Abstimmung mit den Kanadiern, das Turnier 2026 ohne den 16-maligen Turniersieger durchzuführen.

Das Team Canada war seit 1984 fester Bestandteil des Traditionsturniers in der Altjahrswoche und ein grosser Publikumsmagnet. Ein definitiver Abschied muss dies jedoch nicht sein: Beide Seiten bleiben im Dialog, um eine Rückkehr in den kommenden Jahren zu ermöglichen.

Vier der sechs Teilnehmer der 98. Austragung des Spengler Cup stehen fest. Neben dem Gastgeber und Titelverteidiger HC Davos werden die SCL Tigers, der schwedische Spitzenklub Frölunda HC sowie der letztjährige Überraschungsfinalist U.S. Collegiate Selects um den Turniersieg kämpfen. (sda)