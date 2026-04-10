Nashville-Captain Roman hat sich eine leichte Verletzung zugezogen. Bild: keystone

Josi fällt kurzfristig aus – Horror-Abend von Hischier und Meier – Bichsel siegt

In der National Hockey League herrscht in der Nacht auf Freitag Grosskampftag: 28 der 32 Klubs stehen im Einsatz. Aus Schweizer Sicht verläuft der Abend jedoch enttäuschend.

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Utah – Nashville 1:4

Roman Josi verletzt

Die Nashville Predators verloren auswärts gegen den Tabellennachbarn Utah Mammoth 1:4. Der Captain Roman Josi hatte sich eine Verletzung im oberen Körperbereich zugezogen und konnte kurzfristig nicht eingesetzt werden. Über eine Rückkehr werde von Tag zu Tag entschieden, liess der Klub verlauten.

Die Niederlage drängte die Predators drei Spiele vor Ende der Regular Season unter den Strich. Die Los Angeles Kings, bei denen Kevin Fiala verletzt fehlt, zogen nach dem 4:1-Sieg über die Vancouver Canucks um einen Punkten vorbei und haben zudem noch eine Partie mehr auszutragen.

St.Louis – Winnipeg 2:3

Pius Suter (STL) überzählig

Nino Niederreiter (WPG), 1 Puckverlust, 11:35 TOI



Die Niederlage drängte die Predators drei Spiele vor Ende der Regular Season unter den Strich. Die Los Angeles Kings, bei denen Kevin Fiala verletzt fehlt, zogen nach dem 4:1-Sieg über die Vancouver Canucks um einen Punkten vorbei und haben zudem noch eine Partie mehr auszutragen.

New Jersey – Pittsburgh 2:5

Nico Hischier, -3-Bilanz, 18:06 TOI

Timo Meier, 3 Schüsse, -3-Bilanz, 17:00 TOI

Jonas Siegenthaler, 1 Assist, 1 SChuss, +1-Bilanz, 16:04 TOI



Die New Jersey Devils mit der Schweizer Fraktion um Nico Hischier unterlagen in der eigenen Arena den Pittsburgh Penguins 2:5. Jonas Siegenthaler trat als Passgeber zum 2:3 in Erscheinung, Hischier und Timo Meier liessen sich keine Skorerpunkte notieren. Die Playoff-Hoffnungen der Devils hatten sich bereits in der Runde zuvor in Luft aufgelöst.

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Das ist der Link zum aktuellen Programm. Auch in dieser Saison können die Eishockeyfans ausgewählte NHL-Spiele mit Schweizer Beteiligung im Free-TV auf TV24 live mitverfolgen.

Anaheim – San Jose 6:1

Philipp Kurashev überzählig

Bei den San Jose Sharks erhielt Philipp Kurashev zum zehnten Mal in Folge kein Aufgebot. Seine Teamkollegen verloren gegen die Anaheim Ducks 1:6. Die Haie besitzen nur noch theoretische Chancen auf die Playoffs.

Seattle – Vegas 4:3nP

Akira Schmid überzählig

Bei den Vegas Golden Knights stand Goalie Akira Schmid zum neunten Mal in Serie nicht im Aufgebot. Mit Adin Hill im Tor verloren die Golden Knights auswärts mit 3:4 nach Penaltyschiessen gegen die Seattle Kraken. Trotzdem verbleiben die Knights auf Rang 2 in der Pacific Division und damit auf Playoff-Kurs.

Dallas – Minnesota 5:4

Lian Bichsel, 1 Schuss, 1 Block, 1 Check, 20:25 TOI

Die Dallas Stars mit Lian Bichsel gewannen gegen die Minnesota Wild 5:4. Das Spiel ist als Playoff-Hauptprobe zu werden. Die Stars und Wild befinden sich auf den Rängen 2 und drei der Central Division und werden in der ersten Playoff-Runde erneut aufeinandertreffen.

Montreal – Tampa Bay 2:1

Janis Moser, 2 Checks, -1-Bilanz, 20:41 TOI

Die Tampa Bay Lightning mit Janis Moser verloren derweil gegen die Montreal Canadiens 1:2. Es ist durchaus möglich, dass diese beiden Teams in der ersten Runde der Playoffs wieder aufeinandertreffen. Aktuell liegen sie auf Rang 2 (Montreal), respektive Rang 3 (Tampa) der Atlantic Division. (abu/sda)