17-jähriger Franzose schreibt Geschichte + Medwedew schon ausgeschieden
Moïse Kouamé besiegt Cilic
Der 17-jährige Franzose Moïse Kouamé schreibt am French Open im Kampf der Generationen gegen Marin Cilic Tennis-Geschichte. Kouamé setzte sich frenetisch angefeuert vom heimischen Publikum gegen den 20 Jahre älteren Kroaten Marin Cilic mit 7:6 (7:4), 6:2, 6:1 durch.
Kouamé, der erst Mitte März seinen 17. Geburtstag feierte und vom französischen Ex-Profi Richard Gasquet trainiert wird, dominierte den früheren US-Open-Champion Cilic in den Sätzen 2 und 3. Er ist der jüngste Spieler in der Profi-Ära, der einen Grand-Slam-Sieger im Männereinzel am French Open besiegen konnte. Seit 1991 hat auch kein jüngerer Spieler als er einen Hauptrundenmatch bei den Männern in Roland Garros gewonnen.
World No. 318 Moïse Kouame gets his first Grand Slam win over former world No. 3 Marin Cilic— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 26, 2026
He becomes the first player born in 2009 to win a match at a major
Also the youngest man to win a match here since 1991
Pure joy in front of his home crowd 🥹 pic.twitter.com/Jg5xXqJfw6
Sabalenka und Gauff siegen problemlos
Ohne Probleme überstanden die Weltnummer 1 Aryna Sabalenka und die amerikanische Vorjahressiegerin Coco Gauff die Startrunde. Sabalenka gab gegen die Spanierin Jessica Bouzas Maneiro nur sechs Games ab, Gauff gegen ihre Landsfrau Taylor Townsend noch zwei weniger.
Medwedem schon draussen
Für den als Nummer 6 gesetzten Daniil Medwedew ist das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres dagegen bereits gelaufen. Der Russe unterlag dem mit einer Wildcard ausgestatteten Australier Adam Walton auf der ungeliebten roten Asche 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6. (riz/sda/dpa)