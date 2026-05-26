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French Open: Moïse Kouamé schreibt Geschichte und schlägt Marin Cillic

May 26, 2026, Paris, Paris, France: Moise KOUAME FRA in action during the tennis Grand Slam of Roland Garros 2026, at Roland Garros Stadium - on May 26 2026 .Paris - France Paris France - ZUMAb253 202 ...
Moïse Kouamé steht in der zweiten Runde.Bild: www.imago-images.de

17-jähriger Franzose schreibt Geschichte + Medwedew schon ausgeschieden

26.05.2026, 18:2026.05.2026, 18:20
Inhaltsverzeichnis
Moïse Kouamé besiegt CilicSabalenka und Gauff siegen problemlosMedwedem schon draussen

Moïse Kouamé besiegt Cilic

Der 17-jährige Franzose Moïse Kouamé schreibt am French Open im Kampf der Generationen gegen Marin Cilic Tennis-Geschichte. Kouamé setzte sich frenetisch angefeuert vom heimischen Publikum gegen den 20 Jahre älteren Kroaten Marin Cilic mit 7:6 (7:4), 6:2, 6:1 durch.

Kouamé, der erst Mitte März seinen 17. Geburtstag feierte und vom französischen Ex-Profi Richard Gasquet trainiert wird, dominierte den früheren US-Open-Champion Cilic in den Sätzen 2 und 3. Er ist der jüngste Spieler in der Profi-Ära, der einen Grand-Slam-Sieger im Männereinzel am French Open besiegen konnte. Seit 1991 hat auch kein jüngerer Spieler als er einen Hauptrundenmatch bei den Männern in Roland Garros gewonnen.

Sabalenka und Gauff siegen problemlos

Ohne Probleme überstanden die Weltnummer 1 Aryna Sabalenka und die amerikanische Vorjahressiegerin Coco Gauff die Startrunde. Sabalenka gab gegen die Spanierin Jessica Bouzas Maneiro nur sechs Games ab, Gauff gegen ihre Landsfrau Taylor Townsend noch zwei weniger.

Aryna Sabalenka of Belarus reacts as she plays against Jessica Bouzas Maneiro of Spain during their first round women&#039;s singles tennis match at the French Open tennis tournament in Paris, Tuesday ...
Aryna Sabalenka steht in der nächsten Runde.Bild: keystone

Medwedem schon draussen

Für den als Nummer 6 gesetzten Daniil Medwedew ist das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres dagegen bereits gelaufen. Der Russe unterlag dem mit einer Wildcard ausgestatteten Australier Adam Walton auf der ungeliebten roten Asche 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6. (riz/sda/dpa)

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