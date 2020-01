Sport

Battle of Alberta: Schlägerei zwischen Zack Kassian und Matthew Tkachuk



Bild: AP

Wenn Kassian auf Tkachuk trifft, dann gibt's natürlich aufs Dach

In der NHL sind Faustkämpfe längst nicht mehr an der Tagesordnung wie zu früheren, häufig verklärten Zeiten. Doch dann und wann geht es immer noch zur Sache. Manchmal gar mit Ansage.

Zack Kassian (Edmonton Oilers) und Matthew Tkachuk (Calgary Flames) stehen nicht im Verdacht, im Sommer gemeinsam Ferien auf einer einsamen Insel zu machen. Die beiden befehden sich schon seit einer Weile. Treffen sie aufeinander, geht die Post ab.

In der Nacht auf heute (Schweizer Zeit) siegten die Flames in Edmonton 4:3 nach Penaltyschiessen – und natürlich eskalierte es zwischen Kassian und Tkachuk mal wieder:

Schon kurz zuvor flogen im Rogers Place ein erstes Mal die Fäuste. Sean Monahan und Ryan Nugent-Hopkins hatten sich etwas zu sagen:

Die Vorgeschichte

Die Duelle zwischen den Oilers und den Flames werden «Battle of Alberta» genannt, weil es um die Vorherrschaft in dieser kanadischen Provinz geht. Zuletzt ging es da vor drei Wochen richtig, richtig rund. Nach einigen unbestraften Checks von Tkachuk an Kassian rächte der sich selber und forderte sein Gegenüber zur Schlägerei auf. Doch Tkachuk verweigerte sich einem Fight, was dem trotzdem prügelnden Kassian eine Sperre von zwei Spielen eintrug:

Nach der Partie tauschten die beiden Nettigkeiten via Reporter aus. Wenn er nicht gecheckt werden wolle, müsse er auch nicht Eishockey spielen, sagte Tkachuk über Kassian. Dieser gab zurück, Tkachuk habe sich mit dem Falschen angelegt. Er habe sich gemerkt, was vorgefallen sei. Eine Drohung, dass es beim nächsten Mal wieder Zoff gibt – was nun auch eingetroffen ist.

Die Fan-Neckerei

In der Zwischenzeit fuhren Pendler in Edmonton an einer grossen Plakatwerbung mit Matthew Tkachuk vorbei. Calgary-Fans hatten zusammengelegt, um damit die Anhänger der Oilers zu ärgern:

What a hilarious way to start a Friday! Way to go @CJAY92 , this is amazing! https://t.co/8CwCPMH3rs — Courtney (@CourtneyKirsten) January 24, 2020

Weil Tkachuk sich bei der ersten Prügelei, die gar keine war, wie eine Schildkröte verhielt, die sich im Panzer versteckt, kamen beim jüngsten Spiel einige Fans als Schildkröten verkleidet ins Stadion:

Battle of Alberta is back pic.twitter.com/Yil55HiBa7 — Brady Trettenero (@BradyTrett) January 30, 2020

So geht es weiter

Schon in der Nacht auf Sonntag (Schweizer Zeit) kommt es zur nächsten «Battle of Alberta», erneut in Edmonton. Kassian betonte zwar, wie wichtig ein kühler Kopf ist, schliesslich sind beide Teams mittendrin im knappen Rennen um die Playoffplätze. «Wir sind nicht mehr in den 80er-Jahren», sagte Kassian.

Der 29-Jährige weiss aber auch, was eine solche Rivalität für das Derby bedeutet: «Fürs Spiel ist das eine gute Sache. Ein bisschen Leidenschaft und Feuer haben noch nie geschadet.» Und die Oilers wissen, was sie an Zack Kassian haben. Den im Sommer auslaufenden Vertrag mit dem Stürmer verlängerten sie just vor dem Derby um vier Jahre.

Western Conference

