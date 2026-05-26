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«Ihr seid so geili Siechä»: Hier motiviert Büne Huber die Nati vor dem Finnland-Spiel

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Die «W. Nuss vo Bümpliz» ist sowas wie die inoffizielle Schweizer Hymne an dieser Eishockey-WM. Seit dem dritten Gruppenspiel gegen Deutschland wurde das Lied der Band Patent Ochsner nach den Siegen der Schweiz jeweils abgespielt und sorgte in der Swiss Life Arena für Gänsehaut.

Vor dem letzten Gruppenspiel gegen Finnland kam nun ausgerechnet Frontsänger Büne Huber in die Schweizer Garderobe und verkündete den Nati-Stars, wer in der Starting-Six steht. Zuerst motivierte der Berner aber noch die Spieler und erzählte, wie begeistert er von der bisherigen Leistung ist: «Es ist eine riesengrosse Ehre für mich. Ich habe so viele Spiele geschaut und ich fühlte mich, als hätte ich einer Tigersippe zugeschaut. Es hat so geil gewirkt und ich habe so Freude an diesem Team. Ich finde, ihr seid so ‹geili Siechä›.»

Die «W. Nuss von Bümpliz» sorgte nach der Partie für Gänsehaut. Video: SRF

Natürlich freuten sich auch die Spieler über den Besuch und feierten den 64-Jährigen in der Garderobe ab. Die zusätzliche Motivation vor der Partie fruchtete und die Schweiz startete wie die Feuerwehr gegen die zuvor ebenfalls ungeschlagenen Finnen. Bereits nach vier Minuten führte das Team von Nati-Trainer Jan Cadieux mit 2:0. Zwar kassierte das Heimteam im zweiten Abschnitt den Ausgleichstreffer, aber Ken Jäger schoss die Nati mit seinem zweiten persönlichen Treffer des Abends zum Gruppensieg.

Über den überraschenden Besuch von Huber freute sich auch NHL-Star Nico Hischier. Im SRF-Interview sagte der Walliser: «Es war ein Highlight das Büne Huber noch zu uns kam.» Nach dem Sieg gegen Finnland durfte die W. Nuss von Bümpliz im Stadion natürlich nicht fehlen. (riz)