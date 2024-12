Goalie Elijah Neuenschwander stand öfter im Fokus, als es die Schweiz gerne gehabt hätte. Bild: keystone

Popcorn über den Kopf! Schweizer U20-Nati lässt Hockey-Fan ausflippen

Das Schweizer U20-Nationalteam startet mit einer Niederlage in die WM. Gegen Tschechien resultiert in Ottawa ein klares 1:5. Für Aufsehen sorgt die kuriose Aktion eines Zuschauers.

Mehr «Sport»

Es war der erwartet schwierige Start in das Turnier für die Schweizer. Gegen den Dritten der letzten WM gerieten sie bereits in der 5. Minute in Rückstand. Nach fünf Minuten im Schlussdrittel hiess es 4:0 für den Favoriten.

Dem Neuenburger Léo Braillard von den Lethbridge Hurricanes gelang kurz darauf der Ehrentreffer. Dieser liess einen Fan auf der Tribüne ausflippen: Zur Belustigung der um ihn herum sitzenden Zuschauerinnen und Zuschauer kippte er sich Popcorn über den Kopf.

Erst das Schweizer Tor, dann das Popcorn – wieso auch immer. Bild: tsn

Den Schlusspunkt setzten die Tschechen mit dem 5:1 ins leere Tor zweieinhalb Minuten vor dem Ende.

Das Resultat fiel am Ende zwar klar aus, aber die Tschechen benötigten die Hilfe ihres starken Goalies Michael Hrabal, dem einige spektakuläre Paraden gelangen. Er war 2023 im NHL-Draft als Nummer 38 von den Arizona Coyotes gezogen worden.

«Wir haben teilweise ziemlich gut gespielt, aber es gibt natürlich Dinge, die wir besser machen müssen», sagte der 18-jährige Jamiro Reber, der für HV71 Jönköping in Schweden stürmt und auf dem viele Schweizer Hoffnungen ruhen. «Wir müssen dafür sorgen, dass wir vor dem Tor präsenter sind, wir müssen mehr Zweikämpfe gewinnen. Die Tschechen waren ein bisschen schneller und ein bisschen stärker als wir.»

Für die Schweiz geht die U20-WM in Ottawa schon heute Freitag weiter. Um 19 Uhr (Schweizer Zeit) trifft die Mannschaft von Nationaltrainer Marcel Jenni auf die Slowakei. Diese verlor zum Auftakt ebenfalls, sie unterlag Schweden mit 2:5. (ram/sda)