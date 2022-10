Zug holt sich gegen Bern in Extremis den Zusatzpunkt – Kloten bleibt im Tabellenkeller

Nach sieben Niederlagen in Serie gewinnt Ajoie zum ersten Mal wieder ein Spiel. Gegen Lugano siegen die Jurassier mit 4:1, die Siegsicherung gelingt allerdings erst in den Schlussminuten durch Tore von Guillaume Asselin und Jonathan Hazen.

Meister Zug musste gegen den SCB in sein erstes Penaltyschiessen der Saison und gewann am Ende mit 3:2 n.P. EVZ-Goalie Leonardo Genoni steigerte sich dabei im Kampf um den Zusatzpunkt. In der Entscheidungsphase hielt er unter anderem einen Penalty des Berner Doppeltorschützen Chris DiDomenico. Der Ausgleich zum 2:2 gelang Zug erst in der 59. Minute.

Nach der Niederlage gegen die Lakers verbleibt Kloten am Tabellenende. Besser läuft es dem Kantonsrivalen, die ZSC Lions gewinnen gegen Langnau deutlich. Zug rettet sich gegen Bern in Extremis ins Penaltyschiessen und entscheidet dieses dank Topskorer Jan Kovar.

In Sölden startet am Wochenende die Skisaison. Am Samstag bestreiten die Frauen einen Riesenslalom, am Sonntag folgen die Männer. Vor dem Auftakt sagen wir, wie es den Schweizer Stars geht.

In Sölden tragen einige zwar noch T-Shirt. Trotzdem startet hier am Samstag die Skisaison. Vor den beiden Riesenslaloms der Frauen am Samstag und der Männer am Sonntag blicken wir voraus und sagen, wie es den Schweizer Skistars vor dem Auftakt geht.