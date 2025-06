Unerwartetes Sturmduo trumpft gross auf – welche Noten gibst du den Nati-Spielerinnen?

Lanciert Schertenleib in Halbzeit zwei wunderschön, diese vergibt. Ansonsten bleibt die Rekordnationalspielerin ohne viel Wirkung.

Hat mehrere gute, aber zu unpräzise Aktionen. Läuft schnell und viel in der zweiten Halbzeit und belohnt sich schliesslich mit dem Treffer zum 4:1.

Hat sie sich in die EM-Startelf gespielt? Xhemaili ist die Gewinnerin des letzten Tests

Seit fast einem Jahr steht Xhemaili erstmals wieder in der Startelf. Sie zeigt eine starke Partie. Empfiehlt sich mit dem 1:0 und einem Assist auch für einen EM-Startplatz.

Fühlt sich im Sturm richtig wohl. Kreiert diverse gefährliche Chancen, trifft zum 2:1 und assistiert zum 3:1. Dürfte an der Heim-EM gesetzt sein.

Spielt eine gute erste Halbzeit und lässt ihr Herz auf dem Platz. Liefert hervorragende Vorarbeit zum 1:0, bei der sie sich von der Mittellinie bis in den Strafraum hervorkämpft.

Kann ihre Chancen in der ersten Halbzeit nicht wunschgemäss verwerten. Trifft kurz nach der Pause zum 3:1 und wertet ihren Auftritt damit auf.

Kann Lia Wälti so gut es geht ersetzen: Noemi Ivelj.

Kann Lia Wälti so gut es geht ersetzen: Noemi Ivelj. Bild: keystone

Steht überraschend in der Startelf, kann sich aber mit einigen Zweikämpfen in Szene setzen.

Beney muss in der Nati auf der ungewohnten Position als Aussenverteidigerin auflaufen.

Beney muss in der Nati auf der ungewohnten Position als Aussenverteidigerin auflaufen. Bild: keystone

Spielt sich vor der Pause in den Strafraum, dort verpassen alle ihre Mitspielerinnen. Ansonsten unauffällig, scheint sich nicht 100-prozentig wohl zu fühlen auf der Aussenverteidigerinnen-Position.

Führt die Schweiz im Testspiel als Captain an. Versucht immer wieder ihre Mitspielerinnen zu lancieren, bleibt aber ohne Erfolg.

Hält, was es zu halten gibt, ist nur bei einem Abpraller leicht unsicher. Tankt ansonsten als offizielle Nummer 1 Vertrauen für die EM. Beim Ausgleich trifft sie keine Schuld.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das sind die Teilnehmerinnen an der Fussball-Europameisterschaft 2025

Das sind die Teilnehmerinnen an der Fussball-Europameisterschaft 2025

Bundesrat hält an F-35 fest: Es drohen Mehrkosten von bis zu 1,35 Milliarden Franken

Dinge, die es so wohl nur im Schweizer Schienenverkehr zu sehen gibt – in 15 Bildern

«Gäbe es in Deutschland nie»: Versehentlicher Post über die SBB geht viral

watson hat die BESTEN. CHIPS. EVER. ermittelt. Es war harte Arbeit

«Züngeler» Streller leitet das Schweizer Penalty-Debakel gegen die Ukraine ein

26. Juni 2006: 120 torlose Minuten sind gespielt, der WM-Achtelfinal zwischen der Schweiz und der Ukraine wird im Penaltyschiessen entschieden. Erst hext Pascal Zuberbühler, doch dann kommt der hypernervöse Marco Streller an die Reihe.

Die Schweizer Nati steht nach einer tollen Vorrunde an der WM 2006 in Deutschland im Achtelfinal. Keinen einzigen Gegentreffer mussten die Eidgenossen ihren Gegnern bisher zugestehen und qualifizieren sich – nach einem 0:0 gegen Frankreich, einem 2:0 gegen Togo im Hexenkessel von Dortmund und einem 2:0 gegen Südkorea, in dem Philippe Senderos bei seinem 1:0 eine blutige Stirn einfing – sensationell als Gruppenerster für die Runde der besten 16.