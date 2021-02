Sport

Eishockey

National League: SCB kassiert gegen den ZSC die nächste Pleite



Bild: keystone

SCB kassiert gegen den ZSC die nächste Pleite – Lugano siegt zum 8. Mal in Serie

Leader Zug führt die Tabelle der National League weiterhin mit neun Punkten Vorsprung an. Der EVZ setzte sich zu Hause gegen die SCL Tigers mit 3:1 ebenso durch wie der erste Verfolger ZSC Lions beim Tabellenletzten SC Bern.

Bern – ZSC Lions 3:6

Der SC Bern und die ZSC Lions trafen zum dritten Mal innert neun Tagen aufeinander, und zum dritten Mal setzte sich das Auswärtsteam durch. Dem 3:0 eine Woche zuvor in Bern liessen die Lions ein 6:3 folgen.

Zwar gerieten die Gäste 1:2 in Rückstand, nachdem ihnen bereits nach 77 Sekunden durch Ryan Lasch das 1:0 gelungen war – die Tore für den SCB erzielten Inti Pestoni (10.) und Simon Moser in doppelter Überzahl (25.). Dann aber ging der ZSC dank vier Treffern in Serie vorentscheidend 5:2 in Führung. Für das 3:2 (43.) zeichnete erneut Lasch verantwortlich und fiel wie das 4:2 von Sven Andrighetto (48.) im Powerplay. Letzterer setzte seine mehr als eindrückliche Serie fort; er punktete in der 14. Begegnung in Serie.

Die Berner kassierten im zwölften Heimspiel der Saison die neunte Niederlage und die siebente im achten Meisterschaftsspiel seit dem Ende der dritten Quarantäne. Einzig Colin Gerber dürfte auf Seiten des SCB die Partie in positiver Erinnerung behalten; er erzielte mit dem 3:5 (53.) seinen ersten Treffer in der höchsten Schweizer Liga. Für den Schlusspunkt sorgte ZSC-Verteidiger Patrick Geering an seinem 31. Geburtstag mit einem weiteren Tor in Überzahl (59.).

Bild: keystone

Zug – SCL Tigers 3:1

Bild: keystone

Lugano – Fribourg 3:2 n.V.

Bild: keystone

Davos – Servette 1:4

Am Dienstag hatte Genève-Servette im Heimspiel gegen Davos ein 2:0 aus der Hand gegeben und nach einem 0:4 im Mitteldrittel mit 4:5 verloren. Bei der Revanche im Bündnerland gingen die Genfer im ersten Drittel erneut 2:0 in Führung und abermals erzielte Noah Rod (7.) den ersten Treffer. Damit endeten aber die Parallelen, am Ende siegten die Gäste 4:1.

Eric Fehr (36.) mit dem zweiten Powerplay-Tor der Gäste in diesem Spiel nach dem 2:0 von Joël Vermin (17.) und Daniel Winnik (39.) verdoppelten den Vorsprung im Mittelabschnitt. Letzterer erzielte seinen fünften Treffer in den vergangenen vier Partien. Servette feierte den dritten Sieg im vierten Saisonduell gegen den HCD, der trotz der Rückkehr von PostFinance-Topskorer Andres Ambühl (hatte zwei Spiele krankheitshalber gefehlt) die dritte Niederlage in den letzten elf Begegnungen erlitt.

Bild: keystone

Lausanne – SCRJ Lakers 4:1

Die Rapperswil-Jona Lakers verloren auch das sechste Spiel in Lausanne seit dem Wiederaufstieg vor drei Jahren, diesmal 1:4. Insgesamt war es für die St. Galler die siebente Auswärtsniederlage in Folge gegen die Waadtländer.

Das war insofern logisch, als der LHC in der laufenden Meisterschaft äusserst heimstark ist und die Lakers auswärts grosse Mühe bekunden. Die Lausanner feierten im 15. Heimspiel den 13. Sieg, die Rapperswiler verloren zum zehnten Mal in Serie auf fremdem Eis.

Die Partie war bereits zur Spielhälfte und Toren von Robin Grossmann (18.), Etienne Froidevaux (25.) und Cory Conacher (30.) zu Gunsten der Gastgeber vorentschieden. Der grosse Unterschied war die Effizienz, denn es war nicht so, dass Lausanne das Spiel dominierte – das Schussverhältnis lautete 40:34 zu Gunsten der Gäste. Der LHC bestritt die erste Begegnung nach dem Ende der zweiten Quarantäne in diesem Jahr.

Bild: keystone

Die Tabelle:

