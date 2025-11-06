Nebel
Start in den Olympia-Winter geglückt – die Hockey-Nati siegt in Finnland

Swiss players celebrate a goal during the Euro Hockey Tour EHT ice hockey match between Switzerland and Finland in Tampere, Finland, Thursday Nov. 6, 2025. (Emmi Korhonen/Lehtikuva via AP) Finland Hoc ...
Schweizer Jubel in Tampere.Bild: keystone

06.11.2025, 17:2306.11.2025, 20:06

Dem Schweizer Nationalteam gelingt an der Euro Hockey Tour ein optimaler Start in die Olympia- und Heim-WM-Saison. In Tampere bezwingt man den Gastgeber Finnland 3:1.

Jäger bringt die Schweiz in Führung …Video: SRF
… Biasca doppelt kurz darauf nach.Video: SRF

* mehr in Kürze *

Finnland – Schweiz 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

Tampere. - 8146 Zuschauer. - SR Magnusson/Österberg (SWE).
Tore: 48. Jäger (Herzog, Chanton) 0:1. 52. Biasca (Baechler, Fora) 0:2 58. Innala (Lehtonen, Rajala/Powerplaytor) 1:2 (ohne Torhüter). 60. (59:36) Bertschy 1:3 (ins leere Tor).
Strafen: keine gegen Finnland, 2mal 2 Minuten gegen Schweiz.
Finnland: Säteri; Saarijärvi, Lehtonen; Vatanen, Mattila; Julius Honka, Rissanen; Kinnunen, Määttä; Puljujärvi, Manninen, Puistola; Tukiainen, Järvinen, Rajala; Erholtz, Ruotsalainen, Innala; Merelä, Korhonen, Puhakka; Nikkanen.
Schweiz: Berra; Fora, Frick; Heldner, Berni; Gross, Geisser; Chanton; Bertschy, Thürkauf, Schmid; Rohrbach, Moy, Knak; Simion, Jäger, Herzog; Baechler, Nussbaumer, Biasca; Sigrist.
Bemerkungen: Schweiz ohne Jung, Kessler (überzählig) und Aeschlimann (Ersatzgoalie). - 1. Länderspiel von Gross. Thürkauf im letzten Drittel verletzt ausgeschieden. Finnland von 55:20 bis 57:05 und von 58:02 bis 59:36 ohne Goalie. - Schüsse: Finnland 17 (3-5-9); Schweiz 18 (0-6-12). - Powerplay-Ausbeute: Finnland 1/2, Schweiz 0/0.

Darum geht es in Tampere:

Jetzt gehen die Olympia-Bewerbungen los – so stehen die Chancen der Nati-Spieler

Die weiteren Gegner der Schweizer sind am Samstag Schweden und am Sonntag Tschechien (jeweils 12 Uhr). (ram/sda)

Mehr Eishockey:
