Alexander Ovechkin feiert sein 900. NHL-Tor – gegen einen Schweizer

Washington Capitals left wing Alex Ovechkin poses in the locker room with his 900th NHL career goal puck in an NHL hockey game against St. Louis Blues, Wednesday, Nov. 5, 2025, in Washington. (AP Phot ...
Alexander Owetschkin präsentiert den Puck, mit dem er sein 900. NHL-Tor erzielte.Bild: keystone

900. Tor! NHL-Legende Owetschkin schafft gegen einen Schweizer den nächsten Meilenstein

06.11.2025, 07:0306.11.2025, 07:03

Washington – St. Louis 6:1

Pius Suter, 1 Assist, 2 Schüsse, 16:26 TOI

Pius Suters St. Louis Blues waren beim Auswärtsspiel in Washington chancenlos. Schon Mitte des zweiten Drittels war so gut wie klar, dass sie das Eis zum achten Mal in den letzten neun Spielen als Verlierer verlassen würden. Nachdem es zur ersten Pause noch 1:0 für die Washington Capitals gestanden hatte, stellten die Gastgeber bis zur 30. Minute auf 4:0, Ende des Mitteldrittels stand es dann bereits 5:0. Suter konnte sich beim Ehrentreffer in Unterzahl immerhin noch einen Assist notieren lassen. Den Schlusspunkt setzte aber Washingtons Doppeltorschütze Tom Wilson mit dem Treffer zum 6:1.

Ein besonderes Highlight war jedoch das zweite Tor der Capitals. Dieses erzielte nämlich Alexander Owetschkin, der bereits Rekordtorschütze der NHL war. Nun erreichte der 40-jährige Russe, der wegen seiner Nähe zu Wladimir Putin immer wieder in der Kritik steht, den nächsten Meilenstein. Es war sein 900. Tor in der besten Eishockeyliga der Welt. «Das klingt ziemlich cool», sagte Owetschkin danach, «der Erste, der dies schafft, es ist also ein spezieller Moment.»

Danach kam es zu einem kuriosen Moment, da Blues-Goalie Jordan Binnington den Puck klauen wollte, indem er sich diesen in die Hose schob. «Dazu sage ich nichts», kommentierte Owetschkin danach. Der Schiedsrichter holte die geschichtsträchtige Scheibe aber zurück.

Mit 900 Treffern in der NHL hat Owetschkin nun sechs Tore mehr als Wayne Gretzky. Der Drittplatzierte in der ewigen Torschützenliste, Gordie Howe, folgt mit 801 Toren. Gezählt werden nur Regular-Season-Treffer, in den Playoffs kommen bei Owetschkin in 161 Spielen 77 weitere Tore hinzu.

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/NHL
Jetzt gehen die Olympia-Bewerbungen los – so stehen die Chancen der Nati-Spieler

Seattle – San Jose 1:6

Die San Jose Sharks setzen ihre gute Form mit dem dritten Sieg in den letzten vier Partien derweil fort. Bei den Seattle Kraken gewann das Team um Philipp Kurashev in der Nacht auf Donnerstag 6:1. Der formstarke Schweizer war für einmal an keinem Tor beteiligt. Dafür brillierte Rookie Macklin Celebrini einmal mehr mit einem Tor und zwei Assists.

Analyse
Philipp Kurashev – von der Tribüne zum NHL-Star der Woche
Mehr Eishockey:
Themen
Diese NHL-Spieler haben die 600-Tore-Marke geknackt
1 / 22
Diese NHL-Spieler haben die 600-Tore-Marke geknackt

Alexander Owetschkin, 900 Tore
quelle: ap/ap / alex brandon
US-Frachtflugzeug geht bei Start in Flammen auf – mindestens 7 Tote
Video: watson
