Die Kloten Flyers entführen zwei Punkte aus der Bossard-Arena in Zug. Wenn Eishockey nur aus Penaltyschiessen bestehen würde, dann wären die Flieger bestimmt ganz vorne in der Tabelle mit dabei. Auch im vierten Penaltyschiessen der Saison bleiben die Zürcher kaltblütig und gewinnen. Bitter ist es dagegen für den EV Zug. Die Zentralschweizer weisen nun vier Niederlagen in Serie auf. Morgen in Lugano dürfte es ebenfalls nicht einfach werden, dieser Negativ-Serie ein Ende zu setzten. Dazu kommt, dass die Luganesi ebenfalls zu einer Reaktion gezwungen sind, nachdem die Tessiner in Lausanne nach zweimaliger Führung doch noch tauchten.