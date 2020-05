Sport

Eishockey

National League: Kein Absteiger in der nächsten Saison



Bild: KEYSTONE

Kein Absteiger in der nächsten Saison – National League wird auf 13 Klubs aufgestockt

An der ausserordentlichen Ligaversammlung der National League und Swiss League in der Berner Eishalle entscheiden die Klubs, dass nächste Saison niemand absteigt. Gleichzeitig wurde beschlossen, dass man niemandem den Aufstieg vorenthalten will. Entsprechend können die National League und die Swiss League übernächste Saison auf je 13 Klubs aufgestockt werden.

Die Qualifikation in der National League soll 52 statt 50 Runden umfassen. Die zwei zusätzlichen Spieltage, die am 1. November und 14. Februar in den Spieldatenplan eingestreut werden, heissen «Solidaritätsrunden».

Bild: KEYSTONE

Insbesondere diese zusätzlichen Runden basieren aber natürlich auf der Annahme, dass die Meisterschaft wie geplant durchgeführt werden kann.

Zehn Teams in den Playoffs

Ausserdem qualifizieren sich zehn statt bislang acht Teams für die Playoffs. Dafür werden erstmals Pre-Playoffs gespielt. Es nehmen die Mannschaften auf den Rängen sieben bis zehn nach Abschluss der Qualifikation teil. In einer Best-of-3-Serie trifft die der Siebte (mit Heimvorteil) auf den Zehnten – der Sieger dieser Serie startet als 7.-Platzierter in die Playoffs.

Dasselbe gilt für die Serie zwischen Platz acht und neun (der Sieger ist Achter). Für die Verlierer der Pre-Playoffs ist die Saison vorbei. Die Playoff-Viertelfinals werden im Anschluss an die Pre-Playoffs im bisherigen Modus gespielt. Für die Mannschaften auf den Rängen elf und zwölf ist die Saison nach der Regular Season vorbei.

bild: ehckloten

Los gehen soll die Saison im September. Die Eishockey-Ligen verfügen weiter über Alternativpläne, falls die Meisterschaft erst später gestartet werden kann. Die nächste Ligaversammlung findet am 17. Juni statt. (pre/sda)

