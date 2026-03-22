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NHL: Suter trifft gegen Ex-Team – Moser assistiert

St. Louis Blues&#039; Pius Suter (22) and Dylan Holloway (81) celebrate Suter&#039;s goal as Vancouver Canucks&#039; Filip Hronek, back right, looks on during the second period of an NHL hockey game, ...
Pius Suter feiert mit Teamkollege Dylan Holloway seinen Treffer gegen Vancouver.Bild: keystone

Suter trifft gegen Ex-Team – Moser assistiert – Josis Predators klettern auf Playoff-Platz

Pius Suter feiert ein Erfolgserlebnis in der NHL, gleiches gilt auch für Roman Josi und Janis Moser. Josis Predators melden sich im Playoffkampf endgültig zurück.
22.03.2026, 10:1222.03.2026, 10:13
Inhaltsverzeichnis
Canucks – Blues 1:3Predators – Golden Knights 4:1Sharks – Flyers 1:4Oilers – Lightning 2:5

Canucks – Blues 1:3

Die St. Louis Blues siegten mit 3:1 bei den Vancouver Canucks. Pius Suter erzielte dabei sein elftes Saisontor. Suter markierte gegen seinen Ex-Klub das 1:0. Die Canucks, mittlerweile eines der schlechtesten Teams der Liga, verbleiben im Tabellenkeller.

Video: YouTube/NHL

Predators – Golden Knights 4:1

Erstmals wieder einen Playoff-Platz belegen die Nashville Predators mit dem Schweizer Captain Roman Josi. Nashville feierte am Samstag am frühen Nachmittag mit 4:1 gegen die Vegas Golden Knights den dritten Sieg in Folge. Nashville (8.), die Los Angeles (9.), Seattle (10.) und San Jose (11.) sind im Rennen um Platz 8 derzeit bloss durch drei Punkte getrennt. Zu spielen sind noch 13 Runden.

Video: YouTube/NHL

Sharks – Flyers 1:4

Die aufstrebenden Sharks um Jungstar Macklin Celebrini müssen hingegen gegen Philadelphia einen Rückschlag verkraften. Die Sharks kassieren zuhause eine deutliche Niederlage. Beim Team aus San Jose stand Philipp Kurashev im Einsatz, nachdem er zuletzt nicht im Aufgebot war. In gut 11 Minuten auf dem Eis liess er sich einen Check notieren.

Video: YouTube/NHL

Oilers – Lightning 2:5

Den Statistikbogen fleissiger gefüllt hat derweil Janis Moser. Der Bieler, in dieser Saison zu einem der Topverteidiger der Liga aufgestiegen, verbuchte gegen die Edmonton Oilers einen Asisst sowie eine Plus-3-Bilanz und stand über 22 Minuten im Einsatz.

Video: YouTube/NHL

(con/sda)

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