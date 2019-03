Sport

NL-Playoffs: Ambri feiert ersten Playoff-Sieg seit 2006



National League Playoff-Viertelfinals, 4. Runde: Servette – Bern 1:2 (0:0,0:2,1:0); Serie: 2:2 Lugano – Zug 4:4+ (1:0,1:3,2:1); Serie: 0:3 SCL Tigers – Lausanne 1:2 (0:0,0:2,1:0); Serie: 1:3 Ambri – Biel 2:1 (1:1,0:0,1:0); Serie: 1:3 Platzierungsrunde: Fribourg – SCRJ Lakers 2:3 (1:1,0:1,1:1) ZSC Lions – Davos 3:2 (3:1,0:1,0:0)

Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Ambri jubelt über ersten Playoff-Sieg seit 2006 – McSorleys Trick geht in die Hose

Jubel in Ambri! Die Leventiner verkürzen die Serie gegen Biel dank dem ersten Playoff-Sieg seit 13 Jahren. Nach dem vierten Auswärtssieg im vierten Spiel steht es in der Playoff-Viertelfinalserie zwischen dem SC Bern und Genf-Servette 2:2.

Playoffs

Servette – Bern 1:2

Servette verspielt seine vielversprechende Ausgangslage in der Serie gegen Bern bereits wieder. Servette verlor in der ausverkauften Les-Vernets-Halle 1:2. Damit steht es in dieser Serie 2:2.

In den letzten beiden Partien verspielte der Schlittschuhclub Bern gegen Servette im dritten Abschnitt jeweils eine 2:0-Führung. Ein drittes Mal liessen sich die Berner nicht mehr düpieren. Aber ganz rund lief aus Berner Sicht der Finish trotzdem nicht. Sechs Minuten vor Schluss gelang Kevin Romy in Überzahl der Anschlusstreffer. Danach kamen die Servettiens aber zu keinem Torschuss auf Leonardo Genoni (23 Paraden) mehr.

Hinten raus ging ein Schachzug von Chris McSorley, der den Stock des Berners Beat Gerber ausmessen liess, in der Hoffnung in den Schlussminuten nochmals Powerplay spielen zu können. Die Stockmasse waren indes regulär, so dass stattdessen ein Genfer Akteur auf die Strafbank musste. Danach stand der SCB dem 3:1 mehrmals näher als Servette dem Ausgleich.

Letztlich entschied aber nicht McSorleys Spielerei die Partie. Die Vorentscheidung fiel in den ersten 30 Minuten. Servette dominierte die ersten 20 Minuten (13:5 Schüsse), kam schon nach drei Minuten durch Arnaud Riat zur grössten Chance des ersten Abschnitts und erdrückte Bern in den letzten 90 Sekunden vor der ersten Pause beinahe. Das Führungstor gelang Servette indessen nicht. Und nach der ersten Pause erwachte Bern. Fortan diktierten die Berner das Spiel. Und Bern agierte effizienter als Servette.

Daniele Grassi aus der vierten Sturmlinie brachte Bern nach 28 Minuten mit einem perfekten Ablenker in Führung. Grassi traf nach 14 Partien erstmals wieder. Sieben Minuten später erhöhte Simon Moser auf 2:0, nachdem Genfs Goran Bezina in der Vorwärtsbewegung den Puck verloren hatte.

Kräftemässig verdaute Bern das über 90-minütige Spiel vom Donnerstag besser als Servette. Henrik Tömmernes, der am Donnerstag über 40 Minuten auf dem Eis gestanden war, schied in Spiel 4 mit einer Adduktorenverletzung aus.

Bild: KEYSTONE

Lugano – Zug 4:4+

*** Der Matchbericht folgt nach Ende der Verlängerung. ***

Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

SCL Tigers – Lausanne 1:2

Lausanne benötigt noch einen Sieg für den erstmaligen Halbfinal-Einzug in der National League. Die Waadtländer gewannen bei den SCL Tigers 2:1 und liegen in der Best-of-7-Serie nach dem dritten Sieg in Serie 3:1 vorne.

Auch im letzten Drittel gelang es den Tigers lange nicht, dass Bollwerk der Gäste zu knacken, ehe sie in der 58. Minute doch noch jubeln konnten - Chris DiDomenico war aus extrem spitzem Winkel erfolgreich. In der Folge drückte das Heimteam mächtig auf den Ausgleich, der LHC rettete aber den Vorsprung über die Zeit.

Die Langnauer wurden für einen guten Auftritt nicht belohnt. Als Matchwinner von Lausanne ist Sandro Zurkirchen (31 Paraden) zu bezeichnen. Somit warten die Tigers weiter auf den ersten Heimsieg in den Playoffs der höchsten Schweizer Liga - bei der bisher einzigen Teilnahme 2011 unterlagen sie dem SC Bern mit 0:4 Siegen.

Bild: KEYSTONE

Ambri – Biel 2:1

Ambri-Piotta verkürzt mit dem ersten Sieg in einem Playoff-Spiel seit 2006 die Viertelfinalserie gegen Biel auf 1:3. Michael Fora erzielte das Powerplay-Siegtor zum 2:1 (54.) mit einem Schuss von der blauen Linie.

Ambri beendete mit dem Erfolg über Biel eine Negativserie von sieben Niederlagen in Folge gegen die Seeländer. Alle drei Tore der Partie fielen in Überzahl. Die Leventiner erzielten fünf ihrer bislang acht Treffer in der Serie im Powerplay. Im vierten Spiel benötigte der Nordtessiner Dorfklub nur drei entsprechende Möglichkeiten zu zwei Toren.

Ambri stemmte sich in Spiel 4 mit wilder Entschlossenheit, kernigen Checks und unbändigem Willen gegen das sofortige Playoff-Ausscheiden und verdiente sich den Erfolg redlich. Die spielerisch limitierten Leventiner überstanden fast alle ihre Unterzahlphasen. Sage und schreibe zwölf von 14 Minuten der Partie im Boxplay konnte der Nordtessiner Dorfklub ohne Gegentor hinter sich bringen.

Nur gerade das erste Powerplay der Seeländer ergab einen Ertrag für die Gäste, als Damien Riat in der 9. Minute das 1:0. In den Unterzahl-Phasen verzeichnete Ambri selbst durch Noele Trisconi und Matt D'Agostini zwei erstklassige Möglichkeiten. Als die Schiedsrichter sieben Minuten vor Spielende den Gastgebern deren erst drittes Powerplay der Partie zugestanden, brandete Jubel von den vollbesetzten Rängen. Und tatsächlich brauchte das beste Powerplay-Team der Qualifikation gerade mal 19 Sekunden für das entscheidende 2:1 durch Fora. Der Nationalverteidiger hatte davor schon einmal die Latte getroffen.

Ambri war im Mitteldrittel bis über die Spielmitte hinaus trotzdem das spielbestimmende Team, wobei die Leventiner einmal bei vier gegen vier wie in einem Powerplay dominierten. Beim einzigen Konter der Seeländer in dieser Phase traf Damien Riat allerdings den Pfosten. Und im kurz darauf folgenden Überzahlspiel von Biel bewahrt Ambris Goalie Benjamin Conz mit einer Glanzparade gegen Riat sein Team vor einem 1:2-Rückstand.

Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Die Telegramme

Genève-Servette - Bern 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

7135 Zuschauer (ausverkauft). - SR Tscherrig/Wiegand, Kovacs/Obwegeser.

Tore: 29. Grassi (Almquist) 0:1. 36. Moser (Ruefenacht) 0:2. 55. Romy (Kast) 1:2.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Genève-Servette, 4mal 2 Minuten gegen Bern.

PostFinance-Topskorer: Richard; Arcobello.

Genève-Servette: Mayer; Jacquemet, Tömmernes; Mercier, Fransson, Völlmin, Bezina; Antonietti; Skille, Richard, Winnik; Riat, Kast, Rod, Fritsche, Berthon, Bozon; Simek, Romy, Rubin; Maillard.

Bern: Genoni; Burren, Almquist, Krueger, Blum; Andersson, Gerber; Untersander, Marti; Ruefenacht, Arcobello, Moser; Boychuk, Ebbett, Bieber; Sciaroni, Haas, Scherwey, Grassi, Heim, Brügger.

Bemerkungen: Genève-Servette ohne Almond, Bouma, Douay, Vukovic, Wick (alle verletzt), Wingels (gesperrt) und Martinsson (überzähliger Ausländer), Bern ohne Kamerzin, Kämpf, Mursak (alle verletzt) und Berger (gesperrt). Tömmernes verletzt ausgeschieden (41.).

SCL Tigers - Lausanne 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

6000 Zuschauer (ausverkauft). - SR Hebeisen/Salonen, Castelli/Fuchs.

Tore: 33. Antonietti 0:1 (Eigentor Erni). 40. (39:20) Vermin (Jeffrey) 0:2. 58. DiDomenico 1:2.

Strafen: 3mal 2 Minuten plus Spieldauer (DiDomenico) gegen die SCL Tigers, 4mal 2 Minuten gegen Lausanne.

PostFinance-Topskorer: Glauser; Jeffrey.

SCL Tigers: Ciaccio; Glauser, Leeger; Erni, Lardi; Cadonau, Huguenin; Elo, Gagnon, Dostoinow; DiDomenico, Pascal Berger, Pesonen; Kuonen, Diem, Neukom; Rüegsegger, Randegger, Nils Berger.

Lausanne: Zurkirchen; Junland, Genazzi; Trutmann, Grossmann; Lindbohm, Frick; Nodari; Moy, Emmerton, Leone; Bertschy, Jeffrey, Vermin; Zangger, Froidevaux, Kenins; Antonietti, In-Albon, Herren.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Giliati (überzähliger Ausländer), Blaser, Johansson, Gustafsson und Punnenovs. Lausanne ohne Borlat, Mitchell und Partanen (alle verletzt). - 13. Pfostenschuss DiDomenico

Ambri-Piotta - Biel 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

6500 Zuschauer (ausverkauft). - SR Stricker/Kaukokari, Kaderli/Gnemmi.

Tore: 9. Riat (Fuchs, Brunner/Ausschluss Kubalik) 0:1. 17. Zwerger (Kubalik, Hofer/Ausschluss Künzle) 1:1. 54. Fora (Kubalik, Zwerger/Ausschluss Neuenschwander) 2:1.

Strafen: 10mal 2 plus 10 Minuten (Mazzolini) gegen Ambri-Piotta, 5mal 2 Minuten gegen Biel.

PostFinance-Topskorer: Kubalik; Fuchs.

Ambri-Piotta: Conz; Fora, Dotti; Plastino, Ngoy; Fischer, Guerra; Jelovac; D'Agostini, Novotny, Hofer; Zwerger, Müller, Kubalik; Trisconi, Kostner, Bianchi; Incir, Goi, Lauper; Mazzolini.

Biel: Hiller; Kreis, Salmela; Fey, Forster; Moser, Maurer; Sataric; Riat, Diem, Künzle; Pedretti, Kärki, Rajala; Brunner, Fuchs, Earl; Schmutz, Neuenschwander, Hügli; Tschantré.

Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Lerg und Pinana (beide verletzt), Biel ohne Paupe (verletzt) und Pouliot (krank). - Pfosten: 34. Riat. - Latte: 52. Fora. - 58:45 Timeout Biel, anschliessend ohne Torhüter.

Platzierungsrunde

In der Abstiegsrunde feierten die ZSC Lions mit 3:2 über Davos den dritten Sieg im dritten Spiel. Vier Punkte beträgt nun der Vorsprung der ZSC Lions auf Freiburg im Rennen um Platz 9, die letzte noch offene Entscheidung in dieser Runde.

Das dritte Zürcher Tor, der sogenannte «Gamewinner», erzielte mit Willy Riedi ein junger Akteur, der diese Saison nicht einmal bei den GCK Lions alle Partien bestritt.

Vor vier jahren eine prickelnde finalissima, heute der klassiker der platzierungsrunde😉 zsc lions vs. hcd, 40 titel aufm eis. Die halle bebt aber nicht😉 pic.twitter.com/aNyTluuQR0 — Sven Schoch (@svenssonair) 16. März 2019

Derweil die ZSC Lions bislang alle Partien gewannen, holte der HC Davos in der Abstiegsrunde noch keinen Punkt. Die Rapperswil-Jona Lakers, gegen die Davos das Abstiegs-Playoff bestreiten wird, feierten dagegen in Freiburg mit 3:2 bereits den zweiten Sieg.

Die Telegramme

ZSC Lions - Davos 3:2 (3:1, 0:1, 0:0)

4000 Zuschauer. - SR Eichmann/Ströbel, Altmann/Duarte.

Tore: 6. Schäppi (Pettersson, Chris Baltisberger) 1:0. 10. Chris Baltisberger 2:0. 14. Rödin (Nygren) 2:1. 18. Riedi 3:1. 31. Corvi (Baumgartner) 3:2.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen die ZSC Lions, 3mal 2 Minuten gegen Davos.

PostFinance-Topskorer: Pettersson; Rödin.

ZSC Lions: Schlegel; Noreau, Geering; Phil Baltisberger, Berni; Karrer, Marti; Braun; Pettersson, Pius Suter, Herzog; Miranda, Prassl, Hayes; Chris Baltisberger, Schäppi, Brüschweiler; Riedi, Sigrist, Hinterkircher; Kaj Suter.

Davos: Senn; Du Bois, Heinen; Nygren, Stoop; Jung, Heldner; Ambühl, Baumgartner, Rödin; Marc Wieser, Corvi, Meyer; Bader, Aeschlimann, Pestoni; Kessler, Wetter, Frehner.

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Blindenbacher, Klein, Nilsson, Cervenka, Sutter, Bodenmann, Wick, Flüeler, Backman, Bachofner und Hollenstein. Davos ohne Hischier, Sandell, Dino Wieser, Paschoud, Kundratek, Egli, Portmann (alle verletzt) und Lindgren (krank). - Pfostenschüsse: 25. Pius Suter, 26. Prassl, 45. Noreau. - Davos ab 59:10 ohne Goalie.

Fribourg-Gottéron - Rapperswil-Jona Lakers 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

3003 Zuschauer. - SR Massy/Mollard, Cattaneo/Rebetez.

Tore: 8. Helbling (Wellman, Schmuckli) 0:1. 16. Lhotak (Miller) 1:1. 30. Maier (Lindemann/Ausschluss Gurtner!) 1:2. 42. Spiller (Profico, Schweri/Ausschluss Bertrand) 1:3. 54. Lhotak (Micflikier/Ausschluss Gurtner) 2:3.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron, 5mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers.

PostFinance-Topskorer: Sprunger; Wellman.

Fribourg-Gottéron: Waeber; Schilt, Chavaillaz; Forrer, Stalder; Weisskopf, Schneeberger; Bertrand, Schmutz, Marchon; Mottet, Slater, Vauclair, Rossi, Walser, Micflikier; Sprunger, Miller, Lhotak; Meunier.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Helbling, Schmuckli; Gilroy, Gurtner; Hächler, Maier; Gähler, Berger; Kristo, Wellman, Brem; Spiller, Lindemann, Casutt; Clark, Schlagenhauf, Schweri; Mosimann, Profico, Hüsler.

Bemerkungen: Fribourg-Gottéron ohne Abplanalp, Bykow, Furrer, Holös (alle verletzt) und Berra (krank), Rapperswil-Jona Lakers ohne Iglesias, Mason, Ness (alle verletzt) und Knelsen (überzähliger Ausländer). Slater verletzt ausgeschieden (41.). - Pfostenschuss Lhotak (31.). - Timeout Fribourg-Gottéron (53.). (pre/sda)

Die Tabelle

bild: screenshot srf

