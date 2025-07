Die Farben bleiben ähnlich: Pius Suter wechselt aus Vancouver nach St. Louis in den USA. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Pius Suter hat ein neues Team

Ein weiterer NHL-Schweizer hat eine neue Heimat in der besten Liga der Welt gefunden: Pius Suter schliesst sich den St. Louis Blues an.

Suters Vertrag bei seinem bisherigen Team, den Vancouver Canucks, war nach der Saison ausgelaufen. Deshalb schaute sich der Flügel, der zuvor auch schon für Chicago und Detroit stürmte, nach einem neuen Team um.

Dieses hat er nun in St. Louis gefunden. Beim Stanley-Cup-Sieger von 2019 unterschreibt der Zürcher ein Arbeitspapier über zwei Jahre, dieses ist laut US-Medienberichten mit vier Millionen Dollar jährlich dotiert.

Suter spielte bei den Canucks, die die hohen Erwartungen vor der Saison als Team nicht erfüllen konnten, eine individuell gute Saison. Er erzielte 25 Tore und lieferte 21 Vorlagen ab. Auch seine Erfahrung und sein defensives Verständnis machten den Ex-ZSC-Akteur für viele Teams zu einer willkommenen potenziellen Verstärkung und damit zu einem Transferziel.

Den Zuschlag haben nun also die Blues erhalten. Die Franchise aus der knapp 300'000 Einwohner zählenden Stadt in Missouri war in der vergangenen ein solides Mittelfeldteam und erreicht die Playoffs. Dort war allerdings bereits in der ersten Runde gegen Nino Niederreiters Winnipeg Jets Schluss.

(con)