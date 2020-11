Die Kloten Flyers sorgen mit einer starken Mannschaftsleistung für die erste Heimniederlage des HCD

Das Mitteldrittel ist zu Ende! Der zweite Abschnitt hatte es wirklich in sich. Nach dem Ausgleichstreffer des HCD durch Simion vergingen keine zwei Minuten und prompt lagen die Klotener wieder in Führung. Casutt traf nach schöner Vorarbeit von Praplan am machtlosen Genoni vorbei ins Tor. Danach hatten die Davoser sogar noch Glück, nicht noch höher in Rückstand zu geraten, denn Mueller und Hollenstein trafen beide nur das Metallgehäuse. Es droht für die Bündner die erste Heimpleite der Saison, wenn sie im Schlussdrittel nicht endlich zu ihrem gewohnten Spiel finden.