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NHL: Bichsel und Dallas kassieren Klatsche zum Playoff-Auftakt

Bichsel und Dallas kassieren Klatsche zum Playoff-Auftakt

Die Playoffs beginnen für die Dallas Stars und Lian Bichsel denkbar schlecht. Gegen die Minnesota Wild resultiert eine 1:6-Heimniederlage.
19.04.2026, 08:0319.04.2026, 08:03

Der Verteidiger aus Solothurn trägt allerdings keine grosse Schuld an der deutlichen Pleite. In etwas mehr als 15 Minuten Einsatzzeit kam er auf eine ausgeglichene Bilanz. Die Gäste führten dagegen bereits zur Spielhälfte mit 4:0.

Minnesota Wild left wing Marcus Foligno, left, has his shot blocked by Dallas Stars goaltender Jake Oettinger (29) as Lian Bichsel (6) looks on in the second period of an NHL hockey game Thursday, Apr ...
Lian Bichsel (rechts) und sein Team hatten gegen Minnesota deutlich das Nachsehen.Bild: keystone

Das zweite Spiel der Best-of-7-Serie findet erneut in Texas statt. Für Dallas gibt es dabei keinen Spielraum für Fehler mehr – das Team hat nur eines der letzten acht Playoff-Heimspiele gewonnen.

Video: YouTube/NHL

Die Philadelphia Flyers, die seit 2020 nicht mehr in den Playoffs vertreten waren, sorgten derweil für eine Überraschung. Sie gewannen mit 3:2 bei den Pittsburgh Penguins dank des entscheidenden Treffers des 19-jährigen Rookies Porter Martone. (sda/con)

Video: YouTube/NHL
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