Ex-NHL-Profi Adam Johnson stirbt nach Unfall bei einem Spiel in Grossbritannien. Bild: IMAGO / Icon Sportswire

Von Kufe am Hals getroffen: Eishockey-Profi stirbt nach Unfall in britischer Liga

Eishockey-Profi Adam Johnson wurde am Samstagabend in Grossbritannien von einer Kufe am Hals getroffen. Sein Verein gab am Sonntag den Tod des früheren NHL-Spielers bekannt.

Melanie Muschong / t-online

Mehr «Sport»

Ein Artikel von

Es ist ein absolutes Horrorszenario, das sich während eines Eishockeyspiels in England ereignet hat. Der US-amerikanische Spieler Adam Johnson zog sich von einer Schlittschuhkufe eine schwere Schnittwunde am Hals zu. Sein Klub Nottingham Panthers bestätigte am Sonntag den Tod des Spielers. Johnson wurde 29 Jahre alt.

Ereignet hat sich der schwere Unfall beim Auswärtsspiel bei den Sheffield Steelers. Vor 8'000 Zuschauern kam es laut der BBC zu einem «schweren medizinischen Notfall». In der 33. Minute wurde Johnson bei einem Zusammenprall mit einem gegnerischen Spieler von dessen Schlittschuh am Hals getroffen. Der 29-Jährige verlor sofort viel Blut, und musste Berichten zufolge noch auf dem Eis wiederbelebt werden. Wie die «Daily Mail» schreibt, soll er noch versucht haben aufzustehen und zu seinem Team zu gehen, doch er kollabierte dabei.

«Adam war ein unglaublicher Mensch»

Die Spieler hätten einen Kreis um ihn gemacht, um ihn von den Blicken der Zuschauer zu schützen. Die Fans wurden von den Klubs aufgefordert, das Stadion zu verlassen. Johnson wird noch mit der Ambulanz ins Northern General Hospital in Sheffield gebracht, doch in der Nacht erliegt er seinen Verletzungen.

In der Todesmitteilung des Vereins schreibt der Eishockey-Verein: «Die Nottingam Panthers sind zutiefst bestürzt über den tragischen Tod von Adam Johnson, der gestern Abend bei einem Spiel in Sheffield tödlich verunglückt ist. Die Panthers möchten der Familie von Adam, seiner Lebensgefährtin und all seinen Freunden in dieser äusserst schwierigen Zeit unser Beileid aussprechen.»

Das erste NHL-Tor in der Karriere von Adam Johnson. Video: YouTube/First NHL Goal

Zudem schrieb der Klub: «Adam war nicht nur ein hervorragender Eishockeyspieler, sondern auch ein grossartiger Teamkollege und ein unglaublicher Mensch.»

Alle Spiele für Sonntag abgesagt

Auch die Sheffield Steelers teilten ein Statement. «In Anbetracht dieser erschütternden Nachricht hat die Eliteliga alle für Sonntag, den 29. Oktober 2023, angesetzten Spiele verschoben», steht darin. Weiter heisst es: «Die Gedanken und das Beileid aller, die mit der EIHL verbunden sind, sind in dieser unglaublich traurigen und schwierigen Zeit bei Adams Familie, Freunden und Teamkollegen. Wir bitten auch darum, die Privatsphäre von Adams Familie in dieser Zeit zu respektieren.»

Zudem ist eine Seite angegeben, an die sich die Zuschauer, die da waren, wenden können, sollten sie mentale Unterstützung brauchen.

Adam Johnsons Ex-Klub aus der deutschen DEL, die Augsburger Panther, schrieben auf der Plattform X: «Wir sind in Gedanken bei Adams Freundin, seiner Familie und Teamkollegen sowie allen Eishockeyfans und Offiziellen, die das schreckliche Unglück mit ansehen mussten. Wir wünschen ihnen viel Kraft bei der Bewältigung des Schocks und der unermesslichen Trauer um ein junges Leben.» Johnson absolvierte einst auch 13 Spiele in der NHL für die Pittsburgh Penguins.