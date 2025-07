Lange war es ein völlig unrealistischer Traum, doch mit 31 Jahren durfte die Schwedin Kosovare Asllani endlich das Trikot von Real Madrid tragen. Bild: www.imago-images.de

Sie zwang Real Madrid ein Frauenteam auf – das ist Schweden-Star Kosovare Asllani

Der Traum von Kosovare Asllani war es immer, für Real Madrid zu spielen. Obwohl die Königlichen gar kein Team für Frauen hatten, machte die 35-Jährige diesen wahr. An der EM in der Schweiz trifft sie mit Schweden heute Donnerstag (21 Uhr) im Viertelfinal auf England.

Niklas Helbling Folge mir

Mehr «Sport»

Viele Kinder träumen davon, eines Tages für Bayern München, den FC Liverpool oder Real Madrid aufzulaufen. So war dies auch bei Kosovare Asllani. Die schwedische Fussballerin wünschte sich dies auch noch, als sie schon längst für Topklubs wie PSG oder Manchester City spielte und eine der besten Spielerinnen der Welt war.

Die heute 35-jährige Asllani wollte immer für Real Madrid spielen. Das Problem: Der erfolgreichste Klub des Männerfussballs hatte gar kein Team für Frauen.

Andere würden ihren Traum, für ein nicht existierendes Team zu spielen, wohl aufgeben. Nicht aber Asllani. Die schwedische Spielmacherin machte es sich vielmehr zur Mission, ihren Herzensverein dazu zu bewegen, endlich auch ein professionelles Team für Frauen ins Leben zu rufen.

Öffentliche Kritik an Real Madrid

Immer wieder kritisierte sie Real Madrid für seine Untätigkeit in diesem Bereich. Einmal listete sie auf X mehrere Klubs wie PSG, Bayern, Manchester City und den FC Barcelona auf, die alle schon eine eigene Frauenabteilung hatten und schrieb dazu: «Jetzt seid ihr dran, Real Madrid!» Dahinter setzte sie den Hashtag «Wacht auf».

Kosovare Asllani kritisierte Real Madrid wiederholt. bild: managingmadrid.com

Als die Königlichen zum internationalen Frauentag im März 2019 «Wir sehen euch, wir schätzen euch» schrieben, warf Asllani ihnen Heuchelei vor. Sie fragte: «Wenn das stimmt, wo ist dann euer Frauenteam? Schaut mal bei euren grössten Rivalen Barcelona und Atletico, wie viel Ressourcen sie in den Fussball der Frauen stecken!»

Die erste Verpflichtung der Königlichen

Einige Monate später ging Asllanis Traum dann tatsächlich in Erfüllung. Im Juni 2019 stimmte Real Madrid der Übernahme des Erstligisten CD Tacon zu, kurz darauf wurde Kosovare Asllani als erste Verpflichtung in der Geschichte des Frauenteams der Blancos vorgestellt. «Ich bin begeistert, Geschichte zu schreiben und zu helfen, dieses Team von Beginn an aufzubauen und Teil davon zu sein», schrieb Asllani bei der Bekanntgabe des Wechsels und fügte an: «Es wird ein Traum, das schönste Trikot der Welt zu tragen.»

Ein Jahr musste sich die Schwedin noch gedulden, da die Übernahme durch Real Madrid erst zur Saison 2020/21 erfolgte. Danach spielte sie aber zwei Jahre für ihren Lieblingsklub, bevor sie zur AC Milan wechselte. Seit letzter Saison steht sie bei den London City Lionesses unter Vertrag und feierte dort den Aufstieg in die höchste englische Liga. Es ist damit der einzige vom Männerfussball unabhängige Klub in der Women's Super League.

Der Vorname als Hommage an die Wurzeln

Asllani wurde durch ihre klare Kritik zu einer wichtigen und einflussreichen Kämpferin für Gleichberechtigung im Fussball. Und aufgrund ihrer Wurzeln ein Vorbild für Kinder von Einwanderern. Asllanis Eltern flohen im Jahr 1988 aus dem Krisengebiet Kosovo nach Schweden, wo ein Jahr später ihre Tochter zur Welt kam.

Der Vorname Kosovare ist eine Hommage an das Herkunftsland. «Ich bin sehr stolz, für Schweden zu spielen und trage Kosovo im Herzen», sagt Asllani und ergänzt: «Mein Herz gehört beiden Ländern.»

Kosovare Asllani ist bei Schweden Captain und EM-Topskorerin. Bild: www.imago-images.de

Für Schweden spielt sie noch immer eine tragende Rolle – auch wenn ihr das einige schon länger nicht mehr zugetraut haben. Denn in ihrer Blütezeit ist Asllani nicht mehr. Doch die 35-Jährige, die für Schweden in 202 Länderspielen 49 Tore erzielte, glänzt noch immer mit ihrer Spielintelligenz und auch ihrer Stärke im Pressing sowie dem Kreieren von Räumen für ihre Mitspielerinnen.

Asllani ist in der Hinsicht eine sehr moderne offensive Mittelfeldspielerin. In der Gruppenphase war die Kapitänin mit einem Tor und drei Assists an der Hälfte der acht Tore Schwedens beteiligt. Sie gehört zu den besten Skorerinnen der EM und soll auch im Viertelfinal gegen England eine tragende Rolle einnehmen.

Asllanis Statistiken an dieser Europameisterschaft. Bild: sofascore.com

Ein Erfolg wäre auch für Asllanis Palmares wichtig. Schliesslich gewann sie bis auf zwei schwedische Meisterschaften mit Linköping sowie der englischen Meisterschaft und zwei Pokalsiegen mit Manchester City keinen nennenswerten Titel. Mit Schweden Europameister zu werden, wäre die Krönung ihrer Karriere – und womöglich ein noch grösserer Traum, als das Trikot von Real Madrid zu tragen.