Pius Suter markierte gegen Toronto einen Shorthander. Bild: keystone

Suter mit Shorthander bei Blues-Kantersieg – Rückschlag für Devils trotz 🇨🇭-Skorern

Die Schweizer Spieler sind in den NHL-Partien in der Nacht auf Sonntag fleissig. Timo Meier, Lian Bichsel und Pius Suter reihen sich unter die Torschützen ein.

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Blues – Maple Leafs 5:1

Pius Suter gelang beim 5:1-Auswärtssieg der St. Louis Blues in Toronto der persönlich zwölfte Treffer der Saison. Das 3:1 im Schlussdrittel war ein Shorthander. Für die Blues war es der vierte Sieg in Serie, womit sie ihre Hoffnungen auf die Teilnahme an den Playoffs aufrechterhalten.

Predators – Canadiens 1:4

Der Rückstand auf die Nashville Predators mit Roman Josi, die zuhause gegen die Montreal Canadiens 1:4 verloren, beträgt nur noch vier Punkte. Josi, der wie sein Team zuletzt deutlich besser in Form war, blieb für einmal wieder ohne Skorerpunkt.

Hurricanes – Devils 5:2

Für New Jersey setzte es auswärts gegen Carolina eine 2:5-Niederlage ab. Timo Meier hatte die Devils kurz nach Beginn der Partie mit seinem 22. Saisontreffer 1:0 in Führung gebracht. Zu diesem Tor gab Nico Hischier den zweiten Assist.

Penguins – Stars 3:6

Dallas' Verteidiger Lian Bichsel erzielte beim 6:3-Auswärtssieg gegen die Pittsburgh Penguins sein viertes Saisontor im Mitteldrittel zum 4:2. Für die Stars, das zweitbeste Team der Western Conference, war es nach vier Niederlagen in Serie der erste Sieg.

Die weiteren Schweizer

Die Winnipeg Jets feierten einen etwas überraschenden Auswärtssieg gegen Ligaprimus Colorado. Nicht dabei war erneut Nino Niederreiter, der nach einer Operation noch einige Wochen ausfällt.

Auch Kevin Fiala ist nach seiner schweren Verletzung bei Olympia weiterhin zum Zuschauen bei seinen Los Angeles Kings verdammt. Sein Team verlor 2:6 gegen Utah.

Bei Vegas bekam Adin Hill den Vorzug vor Akira Schmid, der Konkurrent des Schweizers konnte jedoch nicht überzeugen und wehrte bei der OT-Niederlage gegen Washington nur 17 von 21 Schüssen ab.

Janis Moser siegte früher am Samstag bereits mit seinen Tampa Bay Lightning gegen die Ottawa Senators mit 4:2.

(con/sda/dpa)