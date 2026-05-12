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Sidney Crosby wird an der Eishockey-WM das kanadische Team verstärken

Pittsburgh Penguins captain Sidney Crosby meets with media in front of his locker at the NHL hockey team&#039;s practice facility in Cranberry Township, Pa, Friday, May 1, 2026. (AP Photo/Gene J. Pusk ...
Sidney Crosby wird an der WM dabei sein.Bild: keystone

Prominente Verstärkung für Kanada: Sidney Crosby wird an der WM dabei sein

Sidney Crosby beehrt die WM in der Schweiz (15. bis 31. Mai). Der Captain der Pittsburgh Penguins verstärkt den Rekordweltmeister Kanada, der seine Vorrundenspiele in Freiburg austrägt.
12.05.2026, 23:1212.05.2026, 23:12

Mit 38 Jahren bestreitet Crosby seine vierte WM nach 2006, 2015 und 2025. Im Februar hatte er bei den Olympischen Spielen in Mailand die Finalniederlage Kanadas verletzungsbedingt von der Tribüne aus mitverfolgt.

Das frühe Ausscheiden der Penguins in den NHL-Playoffs ermöglicht Crosby nun die Chance, nach 2015 einen zweiten WM-Titel mit Kanada zu gewinnen. Im vergangenen Jahr war Kanada bereits im Viertelfinal nach einer 1:2-Niederlage gegen Dänemark ausgeschieden.

Canada&#039;s Sidney Crosby in action, during the men&#039;s group A preliminary round game between Czech Republic and Canada at the 2026 Olympic Winter Games in Milan Santagiulia Ice Hockey Arena, It ...
Bei den Olympischen Spielen verletzte sich Crosby.Bild: keystone

Crosby ist das einzige Mitglied des exklusiven «Triple Gold Club», der nicht nur den Stanley Cup (2009, 2016 und 2017), Olympia-Gold (2010, 2014) und den WM-Titel gewann, sondern jeden auch als Captain. (riz/sda)

Die Schweiz gewann fünfmal eine WM-Medaille im eigenen Land – einst mit nur einem Sieg
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