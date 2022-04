Die Schweiz unterliegt Deutschland trotz zweimaliger Führung. Bild: keystone

Erste Niederlage in der WM-Vorbereitung – Hockey-Nati verliert unnötig gegen Deutschland

Nach den beiden Siegen gegen Frankreich erleiden die Schweizer die erste Niederlage in der WM-Vorbereitung. Das Team von Trainer Patrick Fischer verliert in Rosenheim gegen Deutschland 2:4.

In der 49. Minute gerieten die Schweizer nach einem Tor von Danjo Leonhardt mit 2:3 erstmals in dieser Partie in Rückstand. In der Folge fanden sie gegen die nun kompakt stehenden Deutschen kein Rezept mehr, und nachdem sie Goalie Philip Wüthrich durch einen sechsten Feldspieler ersetzt hatten, traf Daniel Schmölz ins leere Tor zum Endstand (59.). So verloren die Schweizer zum dritten Mal in Folge gegen den Erzrivalen, zum zweiten Mal in dieser Saison nach dem 0:3 im vergangenen November am Deutschland Cup in Krefeld.

Stürmer Marco Miranda, der schon eine Woche zuvor im ersten Testspiel gegen Frankreich getroffen hatte. Dem Tor ging ein schlechter Wechsel der Deutschen voraus, was der 20-jährige Verteidiger Noah Delémont zu einem langen Pass nutzte, der zu einer 2:0-Situation führte. Beim 2:1 (32.) bekundete Christoph Bertschy Glück. Sein Schuss prallte von der Bande zurück vors Tor, worauf der deutsche Keeper Niklas Treutle den Puck ins eigene Gehäuse bugsierte.

Bei den zwei Treffern der Einheimischen machte der Schweizer Torhüter Melvin Nyffeler keine gute Figur. Beim 1:1 (25.) bezwang ihn Stefan Loibl aus spitzem Winkel, das 2:2 (38.) war ein haltbarer Schuss von Alexander Karachun von der blauen Linie. Nyffeler musste im letzten Drittel Wüthrich weichen.

Die Schweizer hatten die Deutschen in den ersten 40 Minuten mit wenigen Ausnahmen gut im Griff, die Gastgeber bekundeten Mühe mit dem Tempo der Eisgenossen. Im ersten Abschnitt vergaben die Schweizer mehrere sehr gute Chancen, die erste schon in der ersten Minute, als Damien Riat solo vor Treutle scheiterte. In der 13. Minute brachte auch Nando Eggenberger alleine vor Treutle den Puck nicht im Tor unter. Im letzten Abschnitt schoss Dominik Egli (44.) aus bester Position zu wenig präzis. Das rächte sich. Am Samstag haben die Schweizer Gelegenheit zur Revanche, dann treffen sie an gleicher Stätte abermals auf Deutschland.

Die besten Szenen der Partie. Video: YouTube/MySports

Das Telegramm:

Deutschland - Schweiz 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)

Rosenheim. - 1900 Zuschauer. - SR Kannengiesser/Bauer; Tschirner/Züchner.

Tore: 23. Miranda (Eggenberger, Delémont) 0:1. 25. Loibl (Schmölz, Bender) 1:1. 32. Bertschy 1:2 (Eigentor Treutle). 38. Karachun (Blank, Fohrler) 2:2. 49. Leonhardt (Soramies, Höfflin) 3:2. 60. (59:02) Schmölz 4:2 (ins leere Tor).

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Deutschland, 4mal 2 Minuten gegen die Schweiz.

Deutschland: Treutle; Hüttl, Wagner; Bender, Münzenberger; Fohrler, Weber; Rogl, Huss; Jentzsch, Blank, Karachun; Soramies, Pietta, Höfflin; Fleischer, Loibl, Schmölz; Eder, Leonhardt, Ehl.

Schweiz: Nyffeler/Wüthrich (ab 41.); Loeffel, Le Coultre; Egli, Frick; Fora, Alatalo; Glauser, Delémont; Riat, Fuchs, Rod; Künzle, Thürkauf, Scherwey; Fazzini, Fahrni, Hischier; Miranda, Heim, Eggenberger; Bertschy.

Bemerkungen: Schweiz ohne Karrer, Jäger, Aeschlimann und Mottet (alle überzählig). - Schweiz von 58:11 bis 59:02 und ab 59:25 ohne Goalie. - Schüsse: Deutschland 20 (3-10-7); Schweiz 23 (5-10-8). - Powerplay-Ausbeute: Deutschland 0/3; Schweiz 0/2. (pre/sda)