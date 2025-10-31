Der SC Bern gewinnt Spektakel in Biel ++ Lakers nun seit 226 Minuten ohne Treffer
ZSC Lions – SCL Tigers 4:2
ZSC Lions - SCL Tigers 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
10'673 Zuschauer. - SR Stricker/Dipietro, Obwegeser/Meusy. - Tore: 12. Andrighetto (Malgin) 1:0. 31. Rohrer 2:0. 35. Pesonen (Rohrbach) 2:1. 39. Riedi (Chris Baltisberger/Powerplaytor) 3:1. 42. Andreoff (Bader) 4:1. 54. Björninen (Pesonen/Powerplaytor) 4:2 (ohne Torhüter). -
Strafen: 4mal 2 Minuten gegen ZSC Lions, 5mal 2 Minuten gegen SCL Tigers. -
PostFinance-Topskorer: Malgin; Petersson.
ZSC Lions: Hrubec; Weber, Kukan; Lehtonen, Marti; Trutmann, Geering; Schwendeler; Frödén, Malgin, Andrighetto; Rohrer, Baechler, Riedi; Aberg, Andreoff, Bader; Chris Baltisberger, Sigrist, Olsson; Hollenstein.
SCL Tigers: Meyer; Kinnunen, Riikola; Lehmann, Phil Baltisberger; Erni, Paschoud; Meier, Mathys; Petersson, Björninen, Allenspach; Rohrbach, O'Reilly, Pesonen; Wagner, Salzgeber, Jenni; Julian Schmutz, Felcman, Lapinskis.
Bemerkungen: ZSC Lions ohne Balcers, Grant und Gruber (alle verletzt), SCL Tigers ohne Bachofner, Fahrni, Mäenalanen, Petrini und Flavio Schmutz (alle verletzt). SCL Tigers von 53:08 bis 53:28, 56:11 bis 56:36 und 56:48 bis 58:39 ohne Torhüter. (sda)
Biel – Bern 5:6 n.P.
Biel - Bern 5:6 (0:2, 3:2, 2:1, 0:0) n.P.
6556 Zuschauer. - SR Ruprecht/Ströbel, Stalder/Humair. - Tore: 8. Merelä (Marchon, Ejdsell/Powerplaytor) 0:1. 11. Ejdsell (Loeffel, Merelä/Powerplaytor) 0:2. 21. (20:36) Loeffel 0:3. 25. Blessing (Andersson) 1:3. 30. (29:11) Blessing (Cajka, Grossmann) 2:3. 30. (29:52) Bemström 2:4. 32. Haas (Rajala, Blessing) 3:4. 46. Kneubuehler (Rajala, Dionicio) 4:4. 48. Andersson (Hultström, Sallinen) 5:4. 60. (59:51) Loeffel (Häman Aktell) 5:5 (ohne Torhüter). - Penaltyschiessen: Loeffel 0:1, Hofer -; Häman Aktell -, Rajala -; Bemström 0:2, Andersson -; Ejdsell 0:3. -
Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Biel, 5mal 2 Minuten gegen Bern. -
PostFinance-Topskorer: Rajala; Merelä.
Biel: Säteri; Hultström, Zryd; Grossmann, Blessing; Burren, Stampfli; Dionicio; Sylvegard, Andersson, Sallinen; Hofer, Haas, Rajala; Kneubuehler, Neuenschwander, Cajka; Cattin, Bärtschi, Sablatnig; Christen.
Bern: Zurkirchen; Loeffel, Lindholm; Untersander, Füllemann; Iakovenko, Häman Aktell; Kindschi; Alge, Merelä, Marchon; Bemström, Graf, Ejdsell; Lehmann, Vermin, Scherwey; Schild, Ritzmann, Levin Moser; Serkins.
Bemerkungen: Biel ohne Nicolas Müller (verletzt), Braillard, Scheu, Villard, Wehrli (alle ) und Laaksonen (überzähliger Ausländer), Bern ohne Aaltonen, Baumgartner, Kreis, Simon Moser, Marco Müller (alle verletzt), Bont, Schenk, Zürcher (alle ) und Reideborn (überzähliger Ausländer). Bern von 58:50 bis 59:51 ohne Torhüter. (sda)
Rapperswil-Jona – Fribourg 0:1 n.P.
Rapperswil-Jona Lakers - Fribourg-Gottéron 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0) n.P.
4982 Zuschauer. - SR Tscherrig/Borga, Bürgy/Bachelut. - Penaltyschiessen: Dorthe 0:1, Wetter -; Bertschy -, Rask -; Kapla 0:2, Graf -; Borgström 0:3. - Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers, 3mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron. - PostFinance-Topskorer: Moy; Schmid.
Rapperswil-Jona Lakers: Punnenovs; Capaul, Maier; Henauer, Larsson; Honka, Dufner; Jelovac; Moy, Rask, Graf; Wetter, Fritz, Jensen; Strömwall, Dünner, Lammer; Zangger, Taibel, Hofer; Diethelm.
Fribourg-Gottéron: Berra; Rathgeb, Kapla; Johnson, Nemeth; Streule, Jecker; Seiler; Bertschy, Schmid, Biasca; Sprunger, De la Rose, Gerber; Nicolet, Wallmark, Borgström; Dandois, Dorthe, Rod.
Bemerkungen: Rapperswil-Jona Lakers ohne Albrecht, Hornecker und Pilut (alle verletzt), Fribourg-Gottéron ohne Etter, Glauser, Marchon, Sörensen und Walser (alle verletzt). (sda)
Ajoie – Ambri-Piotta 4:5
Ajoie - Ambri-Piotta 4:5 (3:1, 1:3, 0:1)
4547 Zuschauer. - SR Hebeisen/Öhlund (SWE), Francey/Gnemmi. - Tore: 7. Honka (Nättinen) 1:0. 10. Joly (Heed/Powerplaytor) 1:1. 15. Nättinen (Bellemare, Nussbaumer) 2:1. 18. Honka (Nättinen, Turkulainen) 3:1. 22. Heim (Joly) 3:2. 24. Formenton (Manix Landry) 3:3. 36. Nättinen (Turkulainen) 4:3. 39. Joly (Heed) 4:4. 60. (59:36) Manix Landry (Joly/Powerplaytor) 4:5. -
Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Ajoie, keine gegen Ambri-Piotta. -
PostFinance-Topskorer: Honka; Zwerger.
Ajoie: Ciaccio; Berthoud, Honka; Fischer, Nussbaumer; Pouilly, Pilet; Christe; Turkulainen, Gauthier, Nättinen; Hazen, Bellemare, Robin; Sopa, Wick, Mottet; Veckaktins, Romanenghi, Pedretti; Cormier.
Ambri-Piotta: Philip Wüthrich; Virtanen, Zgraggen; Heed, Pezzullo; Dario Wüthrich, Isacco Dotti; Zaccheo Dotti; Joly, Heim, Müller; DiDomenico, Tierney, Zwerger; Pestoni, Manix Landry, Formenton; Bürgler, Kostner, De Luca; Lukas Landry.
Bemerkungen: Ajoie ohne Bozon, Fey, Garessus, Thiry (alle verletzt), Devos und Friman (beide überzählige Ausländer), Ambri-Piotta ohne Grassi (verletzt). Ajoie von 39:58 bis 40:00 und ab 59:54 ohne Torhüter. (sda)
