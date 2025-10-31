Nebel
Der SC Bern gewinnt Spektakel in Biel

PostFinance Top Scorer Toni Rajala (EHCB), rechts, und Louis Fuellemann (SCB) in Aktion im Eishockey Meisterschaftsspiel der National League zwischen dem EHC Biel und dem SC Bern, am Freitag, 31. Okto ...
PostFinance Top Scorer Toni Rajala (EHCB), rechts, und Louis Fuellemann (SCB) in Aktion im Eishockey Meisterschaftsspiel der National League zwischen dem EHC Biel und dem SC Bern, am Freitag, 31. Oktober 2025, in der Tissot Arena in Biel.Bild: keystone

Der SC Bern gewinnt Spektakel in Biel ++ Lakers nun seit 226 Minuten ohne Treffer

Der SC Bern verhindert knapp ein weiteres Debakel. In Biel gewinnt man nach 3:0-Führung in extremis im Penaltyschiessen. Die ZSC Lions (4:2 gegen Langnau) kommen hingegen langsam wieder in Fahrt.
31.10.2025, 22:4731.10.2025, 22:47
Inhaltsverzeichnis
ZSC Lions – SCL Tigers 4:2Biel – Bern 5:6 n.P.Rapperswil-Jona – Fribourg 0:1 n.P.Ajoie – Ambri-Piotta 4:5Tabelle

ZSC Lions – SCL Tigers 4:2

ZSC Lions - SCL Tigers 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
10'673 Zuschauer. - SR Stricker/Dipietro, Obwegeser/Meusy. - Tore: 12. Andrighetto (Malgin) 1:0. 31. Rohrer 2:0. 35. Pesonen (Rohrbach) 2:1. 39. Riedi (Chris Baltisberger/Powerplaytor) 3:1. 42. Andreoff (Bader) 4:1. 54. Björninen (Pesonen/Powerplaytor) 4:2 (ohne Torhüter). -
Strafen: 4mal 2 Minuten gegen ZSC Lions, 5mal 2 Minuten gegen SCL Tigers. -
PostFinance-Topskorer: Malgin; Petersson.
ZSC Lions: Hrubec; Weber, Kukan; Lehtonen, Marti; Trutmann, Geering; Schwendeler; Frödén, Malgin, Andrighetto; Rohrer, Baechler, Riedi; Aberg, Andreoff, Bader; Chris Baltisberger, Sigrist, Olsson; Hollenstein.
SCL Tigers: Meyer; Kinnunen, Riikola; Lehmann, Phil Baltisberger; Erni, Paschoud; Meier, Mathys; Petersson, Björninen, Allenspach; Rohrbach, O'Reilly, Pesonen; Wagner, Salzgeber, Jenni; Julian Schmutz, Felcman, Lapinskis.
Bemerkungen: ZSC Lions ohne Balcers, Grant und Gruber (alle verletzt), SCL Tigers ohne Bachofner, Fahrni, Mäenalanen, Petrini und Flavio Schmutz (alle verletzt). SCL Tigers von 53:08 bis 53:28, 56:11 bis 56:36 und 56:48 bis 58:39 ohne Torhüter. (sda)

Patrick Geering (ZSC), Phil Baltisberger (SCL), Pontus Aberg (ZSC), Joel Salzgeber (SCL) und Dario Trutmann (ZSC), von links, sind in eine Schlaegerei verwickelt im Spiel der Eishockey National League ...
Patrick Geering (ZSC), Phil Baltisberger (SCL), Pontus Aberg (ZSC), Joel Salzgeber (SCL) und Dario Trutmann (ZSC), von links, sind in eine Schlaegerei verwickelt im Spiel der Eishockey National League zwischen den ZSC Lions und den SCL Tigers, am Freitag, 31. Oktober 2025 in der Swiss Life Arena in Zuerich.Bild: keystone

Biel – Bern 5:6 n.P.

Biel - Bern 5:6 (0:2, 3:2, 2:1, 0:0) n.P.
6556 Zuschauer. - SR Ruprecht/Ströbel, Stalder/Humair. - Tore: 8. Merelä (Marchon, Ejdsell/Powerplaytor) 0:1. 11. Ejdsell (Loeffel, Merelä/Powerplaytor) 0:2. 21. (20:36) Loeffel 0:3. 25. Blessing (Andersson) 1:3. 30. (29:11) Blessing (Cajka, Grossmann) 2:3. 30. (29:52) Bemström 2:4. 32. Haas (Rajala, Blessing) 3:4. 46. Kneubuehler (Rajala, Dionicio) 4:4. 48. Andersson (Hultström, Sallinen) 5:4. 60. (59:51) Loeffel (Häman Aktell) 5:5 (ohne Torhüter). - Penaltyschiessen: Loeffel 0:1, Hofer -; Häman Aktell -, Rajala -; Bemström 0:2, Andersson -; Ejdsell 0:3. -
Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Biel, 5mal 2 Minuten gegen Bern. -
PostFinance-Topskorer: Rajala; Merelä.
Biel: Säteri; Hultström, Zryd; Grossmann, Blessing; Burren, Stampfli; Dionicio; Sylvegard, Andersson, Sallinen; Hofer, Haas, Rajala; Kneubuehler, Neuenschwander, Cajka; Cattin, Bärtschi, Sablatnig; Christen.
Bern: Zurkirchen; Loeffel, Lindholm; Untersander, Füllemann; Iakovenko, Häman Aktell; Kindschi; Alge, Merelä, Marchon; Bemström, Graf, Ejdsell; Lehmann, Vermin, Scherwey; Schild, Ritzmann, Levin Moser; Serkins.
Bemerkungen: Biel ohne Nicolas Müller (verletzt), Braillard, Scheu, Villard, Wehrli (alle ) und Laaksonen (überzähliger Ausländer), Bern ohne Aaltonen, Baumgartner, Kreis, Simon Moser, Marco Müller (alle verletzt), Bont, Schenk, Zürcher (alle ) und Reideborn (überzähliger Ausländer). Bern von 58:50 bis 59:51 ohne Torhüter. (sda)

Die SCB-Spieler jubeln kurz vor Spielende ueber das Tor zum 5-5 im Eishockey Meisterschaftsspiel der National League zwischen dem EHC Biel und dem SC Bern, am Freitag, 31. Oktober 2025, in der Tissot ...
Die SCB-Spieler jubeln kurz vor Spielende über das Tor zum 5-5 im Eishockey Meisterschaftsspiel der National League zwischen dem EHC Biel und dem SC Bern, am Freitag, 31. Oktober 2025, in der Tissot Arena in Biel. Bild: keystone

Rapperswil-Jona – Fribourg 0:1 n.P.

Rapperswil-Jona Lakers - Fribourg-Gottéron 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0) n.P.
4982 Zuschauer. - SR Tscherrig/Borga, Bürgy/Bachelut. - Penaltyschiessen: Dorthe 0:1, Wetter -; Bertschy -, Rask -; Kapla 0:2, Graf -; Borgström 0:3. - Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers, 3mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron. - PostFinance-Topskorer: Moy; Schmid.
Rapperswil-Jona Lakers: Punnenovs; Capaul, Maier; Henauer, Larsson; Honka, Dufner; Jelovac; Moy, Rask, Graf; Wetter, Fritz, Jensen; Strömwall, Dünner, Lammer; Zangger, Taibel, Hofer; Diethelm.
Fribourg-Gottéron: Berra; Rathgeb, Kapla; Johnson, Nemeth; Streule, Jecker; Seiler; Bertschy, Schmid, Biasca; Sprunger, De la Rose, Gerber; Nicolet, Wallmark, Borgström; Dandois, Dorthe, Rod.
Bemerkungen: Rapperswil-Jona Lakers ohne Albrecht, Hornecker und Pilut (alle verletzt), Fribourg-Gottéron ohne Etter, Glauser, Marchon, Sörensen und Walser (alle verletzt). (sda)

Ajoie – Ambri-Piotta 4:5

Ajoie - Ambri-Piotta 4:5 (3:1, 1:3, 0:1)
4547 Zuschauer. - SR Hebeisen/Öhlund (SWE), Francey/Gnemmi. - Tore: 7. Honka (Nättinen) 1:0. 10. Joly (Heed/Powerplaytor) 1:1. 15. Nättinen (Bellemare, Nussbaumer) 2:1. 18. Honka (Nättinen, Turkulainen) 3:1. 22. Heim (Joly) 3:2. 24. Formenton (Manix Landry) 3:3. 36. Nättinen (Turkulainen) 4:3. 39. Joly (Heed) 4:4. 60. (59:36) Manix Landry (Joly/Powerplaytor) 4:5. -
Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Ajoie, keine gegen Ambri-Piotta. -
PostFinance-Topskorer: Honka; Zwerger.
Ajoie: Ciaccio; Berthoud, Honka; Fischer, Nussbaumer; Pouilly, Pilet; Christe; Turkulainen, Gauthier, Nättinen; Hazen, Bellemare, Robin; Sopa, Wick, Mottet; Veckaktins, Romanenghi, Pedretti; Cormier.
Ambri-Piotta: Philip Wüthrich; Virtanen, Zgraggen; Heed, Pezzullo; Dario Wüthrich, Isacco Dotti; Zaccheo Dotti; Joly, Heim, Müller; DiDomenico, Tierney, Zwerger; Pestoni, Manix Landry, Formenton; Bürgler, Kostner, De Luca; Lukas Landry.
Bemerkungen: Ajoie ohne Bozon, Fey, Garessus, Thiry (alle verletzt), Devos und Friman (beide überzählige Ausländer), Ambri-Piotta ohne Grassi (verletzt). Ajoie von 39:58 bis 40:00 und ab 59:54 ohne Torhüter. (sda)

Tabelle

Themen
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
1 / 13
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
HC Davos: 31 Titel, 6 seit 1986; zuletzt Meister: 2015.
quelle: keystone / ennio leanza
Du bist ein echter Eishockey-Fan? So kriegst du das Stadion-Feeling zuhause hin.
Video: watson
