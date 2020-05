Der SCB zahlt nur noch 70 Prozent der Löhne

Eismeister Zaugg

Die nächste Hockey-WM beginnt so spät wie nie – die Schweiz spielt in Minsk

Die nächste Eishockey-WM wird vom 21. Mai bis zum 6. Juni 2021 in Minsk und Riga ausgetragen. Die Schweiz spielt im WM-Hauptort Minsk.

Wegen der Coronavirus-Krise kann nicht ausgeschlossen werden, dass die nationalen Meisterschaften nicht wie üblich im September, sondern erst später beginnen können. Deshalb gibt der Internationale Eishockeyverband (IIHF) durch eine Verschiebung des WM-Starts um zwei Wochen den nationalen Verbänden mehr Spielraum im Frühjahr.

