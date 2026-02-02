Ebenfalls in die Bundesliga wechselt Innenverteidiger Jonas Adjetey. Der 22-jährige Ghanaer war eine wichtige Stütze und schliesst sich dem VfL Wolfsburg an. Die kolportierte Ablösesumme beträgt zehn Millionen Euro. FCB-Präsident David Degen stellt klar, dass der Abgang entgegen des Wunsches der sportlichen Leitung erfolge. Vielmehr habe der Verwaltungsrat die Entscheidung getroffen. «Wir wollen den FC Basel wirtschaftlich nachhaltig und unabhängig aufstellen. Noch sind wir auf dem Weg zu diesem Ziel auf Transfereinnahmen angewiesen», so Degen. Adjetey, der bei der Spieleragentur von Degens Zwillingsbruder Philipp unter Vertrag steht, wechselte 2022 aus Ghana nach Basel. (nih)
Philip Otele 🇳🇬
Alter: 26
Position: Linksaussen
Marktwert: 5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 32 Spiele, 9 Tore, 4 Assists
Jonas Adjetey 🇬🇭
Alter: 22
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 7 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 23 Spiele