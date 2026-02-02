Julia Stierli eröffnete beim 2:0-Sieg das Skore. Bild: www.imago-images.de

2 Tore, 4 Schweizer Skorerpunkte bei Freiburg-Sieg – Schertenleib trifft für Barça

Während die heimische Women's Super League noch bis zum 6. Februar in der Winterpause ist, standen viele Schweizer Nationalspielerinnen im Ausland bereits wieder im Einsatz.

Schweizerinnen brillieren für Freiburg

In der Partie zwischen dem SC Freiburg und dem Hamburger SV sorgten die Schweizerinnen für den Unterschied. Julia Stierli traf nach einem Assist von Svenja Fölmli zum 1:0, rund acht Minuten vor Schluss realisierte Fölmli dann selbst das 2:0 – dank einer Vorlage von Alena Bienz, die erst wenige Minuten zuvor eingewechselt worden war. Mit Leela Egli stand eine vierte Schweizerin für Freiburg im Einsatz.

Die Highlights der Partie mit den Toren bei 1:00 und 2:16 Video: YouTube/HSV

Lia Kamber feierte nach ihrem Wintertransfer von Basel zu Union Berlin ihren ersten Treffer in der Bundesliga. Für die Köpenickerinnen erzielte die 19-Jährige tief in der Nachspielzeit das 4:2 gegen Essen und sicherte ihrem Team so den Sieg. «Es ist ein unglaubliches Gefühl», sagte das Schweizer Talent danach. Während Kamber durchspielte, musste Goalie Nadine Böhi den Sieg von der Bank aus sehen.

Die Highlights mit dem Tor ab 6:26. Video: YouTube/1. FC Union Berlin

Schertenleib trifft

Der FC Barcelona gewann gegen Sevilla klar mit 4:1. Für das 2:0 sorgte Sydney Schertenleib nach gut 30 Minuten und aus knapp 16 Metern. In der spanischen Liga führt der Titelverteidiger aus Katalonien weiter mit 10 Punkten vor Real Madrid.

Das Tor von Schertenleib bei 0:40. Video: YouTube/FC Barcelona

Xhemaili mit glücklichem Assist

Beim 2:2 zwischen Feyenoord Rotterdam und der PSV Eindhoven gab Riola Xhemaili für Eindhoven mit einem geblockten Schuss nach 20 Minuten den Assist zum zwischenzeitlichen 2:0. Wegen eines Last-Minute-Ausgleichs der Heimmannschaft teilten sich die Teams schliesslich die Punkte.

Die Highlights mit Xhemailis Assist bei 1:26. Video: YouTube/Feyenoord

Schweizer Duell in Frankreich

Das Schweizer Duell zwischen dem RC Strasbourg und Dijon endete mit einem klaren Sieg für Dijon. Beim 3:0 sah Meriame Terchoun den Triumph ihres Teams von der Bank, während Ana-Maria Crnogorcevic für Strasbourg von Beginn an spielte. Kurz vor Schluss wurde sie durch Eseosa Aigbogun ersetzt.

Wandeler bereitet vor

Bei der 1:2-Niederlage von West Ham United gegen Tottenham Hotspur stand Leila Wandeler in der Startelf. Nach nur zehn Minuten lieferte sie den Assist zum 1:0. Im Londoner Derby, in dem Seraina Piubel für West Ham in der 86. Minute eingewechselt wurde, behielt Tottenham schliesslich das bessere Ende für sich. (nih/sda)