Kloten hat den nächsten Pavoni, aber nun doch keinen neuen Trainer

Alles deutet darauf hin, dass Kloten also den nächsten Reto Pavoni gefunden hat. Der grösste Torhüter in Klotens Geschichte (Meister 1993, 1994, 1995, 1996) hatte eine ähnliche Postur (178 cm/76 kg) und einen ähnlichen Stil.

Der 33-jährige Finne gehörte in den letzten vier Jahren zu den besten Goalies in der KHL. Ein unheimlich flinker, mutiger Reflexgoalie, der die Stürmer gerne herausfordert und auch mal recht weit aus seinem Kasten herauskommt. Seine kleine Statur (177 cm/69 kg) macht er mit seinem aggressiven Stil bei Weitem wett.

Aarau will die Aufstiegs-Euphorie in Energie umwandeln

Der FC Bayern mal wieder der FC Hollywood – drei Töpfe, in denen es mächtig brodelt

2:2 im letzten Saisonspiel in Wolfsburg am Samstag, die grosse Meisterparty auf dem Marienplatz am Sonntag – eigentlich müsste bei Bayern München ja alles in Butter sein. Denkste, momentan brodelt es gleich in mehreren Töpfen und aus dem FC Bayern wird mal wieder der FC Hollywood.

Nur 19 Spieler standen am Samstag im Bayern-Kader beim Auswärtsspiel in Wolfsburg. Den 20. Platz hätte Niklas Süle haben können – wollte ihn aber offenbar nicht. Diese bemerkenswerte Entscheidung verriet Trainer Julian Nagelsmann bemerkenswert gleichgültig nach dem 2:2-Remis am letzten Spieltag.