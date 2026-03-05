Gotthelf, Rolex und Hollywood – drei Varianten für den Schlussspurt
Vor 50 Jahren beherrschten die drei Klubs aus dem Bernbiet die nationale Bühne. Im Frühjahr 1976 holte der SC Langnau (so hiessen die SCL Tigers damals) mit einem 6:3 gegen den EHC Biel im letzten Spiel der Saison den Titel (noch kein Playoff-Modus). Auch 1977, 1978 und 1979 belegten Langnau, der SCB und Biel die ersten drei Plätze. Damals war das Bernbiet das Epizentrum unserer Hockeywelt.
Inzwischen ist Bescheidenheit eingekehrt. Aus dem Ringen um den höchsten nationalen Ruhm ist ein Gedränge um die Trostpreise geworden. Statt um den Meister-Pokal geht es um die letzten Lose im Meisterlotto – genannt Play-In.
Zwei der drei Teams aus dem Bernbiet werden mit ziemlicher Sicherheit das Play-In erreichen. Verzichten wir auf das Durchrechnen aller theoretischen Möglichkeiten. Reduzieren wir das Spektakel auf drei leicht verständliche Varianten.
Variante Gotthelf
Die SCL Tigers und der SC Bern, die zwei traditionsreichsten NL-Klubs im Kanton, retten sich ins Play-In. Für den EHC Biel endet die Saison am Montag.
Variante Rolex
Biel aus der Uhrenstadt und der reiche SC Bern schaffen das Play-In. In Langnau gehen am Montag die Lichter aus und die Spieler in die Ferien.
Variante Hollywood
Langnau und Biel schaffen es. Der SC Bern bleibt auf der Strecke. Die spektakulärste der drei Möglichkeiten.
Der Verstand sagt: Vieles spricht für die Variante Rolex. Der Romantiker im Herzen bevorzugt natürlich die Variante Gotthelf. Aber die Variante Hollywood wäre die mit dem grössten Unterhaltungswert und würde Marc Lüthi die Gelegenheit bieten, seine Mission beim SCB nach mehr als 25 Jahren mit einem verbalen Donnerwetter zu beenden.
Weil Hockey unberechenbar ist, gibt es noch eine vierte Möglichkeit: die Variante Schluefweg. Der EHC Kloten erreicht doch noch das Play-In auf Kosten von gleich zwei Berner Teams. Diese Variante ist mehr theoretischer Natur und wird deshalb hier nicht mehr weiter erörtert.
Vieles deutet darauf hin, dass die Entscheidung – wie damals im Frühjahr 1976 – im direkten Duell zwischen Biel und Langnau fällt. Wenn die Bieler am Samstag im zweitletzten Spiel auf eigenem Eis die SCL Tigers bodigen, dann sind sie mit grosser Wahrscheinlichkeit im Play-In. Und Langnau nicht. Weil im Hockey nicht nur Tore, sondern wegen der intensiven medialen Begleitung auch Worte vorbereitet werden müssen, gilt es für die Sportchefs, für alle Fälle vorsorglich die rhetorischen Rettungsboote klarzumachen.
