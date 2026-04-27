Marco Bayer ist nicht mehr Trainer der ZSC Lions. Bild: keystone

Eismeister Zaugg

Marco Bayer hat seine Schuldigkeit beim ZSC getan, Marco Bayer kann gehen

Die ZSC Lions haben Marco Bayer entlassen. Wenn die Zürcher wieder um den Titel mitspielen wollen, gibt es keine andere Lösung, als den Trainer zu wechseln.

Klaus Zaugg Folge mir

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Die Entlassung von Marco Bayer können wir kurz, griffig und etwas boshaft mit einem nicht mehr ganz zeitgemässen Satz aus der Weltliteratur erklären: Jemand, der seine Schuldigkeit getan habe, könne gehen, aus dem Drama «Die Verschwörung des Fiesco zu Genua» von Friedrich Schiller.

Bei den ZSC Lions hat es natürlich keine Verschwörung gegen Marco Bayer gegeben. Der Ausspruch der Figur Fiesco im genannten Drama meint sinngemäss: Jemand hat seine Aufgabe erfüllt und wird nicht mehr gebraucht und kann deshalb «gehen», also entlassen oder fallen gelassen werden.

Marco Bayer war und ist fachlich ohne Fehl und Tadel. Ein Berufsmann vom Scheitel bis zur Sohle. Er hat sich 24 Stunden am Tag um das Wohl der ZSC Lions gekümmert und in kritischen Phasen auch noch während der Nacht.

Die Lions scheiterten im Playoff-Halbfinal am HC Davos. Bild: keystone

Und doch muss er gehen. Er verlässt die Organisation der ZSC Lions und wird – wie es der Brauch ist – für das ausstehende Vertragsjahr bis Ende der nächsten Saison abgefunden. Sein Scheitern hat nicht fachliche Gründe. Er ist gescheitert, weil er nicht über seinen Schatten zu springen vermochte. Das macht ihn sympathisch. Aber dieser Wert zählt im Leistungssport nicht.

Marco Bayer war der perfekte Nachfolger von Marc Crawford. Der Kanadier war ein Kabinen-Poltergeist, mit der Aura eines NHL-Donnergottes und die Spieler hatten einen Heidenrespekt vor ihm. Er hat aus gesundheitlichen Gründen Ende 2024 sein Amt aufgegeben. Es war völlig unmöglich, den nächsten Marc Crawford zu finden. Und hätte sein Nachfolger versucht, ihn zu kopieren, dann wäre er der Lächerlichkeit anheimgefallen.

Also war Marco Bayer als Coach des Farmteams (GCK Lions) der perfekte Nachfolger. Mit den Gängen und Läufen im Unternehmen vertraut und sofort verfügbar. Im Wesen und Wirken hätte er nicht gegensätzlicher sein können. Fachlich kompetent, verständnisvoll, in der Gesamtsumme der Freund und Helfer der Spieler, der gute Geist in der Kabine mit einem Ego, das nicht viel grösser war als das des Materialwartes. Es ist ihm gelungen, das Werk von Marc Crawford zu vollenden und die Saison mit dem Triumph in der Champions Hockey League und mit der Titelverteidigung zu vollenden.

Bayer jubelt mit dem Meisterpokal. Bild: keystone

Es ist eine beinahe unlösbare Aufgabe, die Spieler, die so viel Lob und Preis erfahren haben – drei Titel in zwei Jahren – noch einmal an die Grenze oder über die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit hinaus zu «pushen». Marco Bayer hat es mit bestem Wissen und Gewissen versucht und immerhin ist er mit den ZSC Lions bis in den Halbfinal gekommen. Aber er war kraft seiner Persönlichkeit (seines Charismas) nicht dazu in der Lage, schwierige Situationen (Verletzungspech, Schlüsselspieler nicht mehr in Form) zu meistern. Er war ein schlauer Verwalter des enormen spielerischen Potenzials der ZSC Lions. Aber er war nicht dazu in der Lage, mehr aus diesem Potenzial herauszuholen, herauszukitzeln. Zu viel Harmonie, zu wenig «heiliger Zorn».

Keiner hat gegen den Trainer gespielt – um eine populistische Formulierung zu gebrauchen. So etwas schliesst bei den ZSC Lions schon die Berufsehre aus. Aber es war eben auch keiner, der für diesen Trainer über seine Limiten hinausgegangen ist. Oder besser: Marco Bayer war nicht dazu in der Lage, seine Spieler über ihre Limiten hinauszutreiben. Bei den Einzelgesprächen der Spieler mit dem Sportchef war die fehlende Autorität (Charisma) des Trainers ein zu oft wiederkehrendes Thema.

Die «heilige Dreifaltigkeit» der ZSC Lions – Sportchef Sven Leuenberger, General Manager Peter Zahner und der neue Präsident Lorenz Frey-Hilti – hatte gar keine andere Wahl, als den Trainer zu wechseln. Wenn die ZSC Lions wieder um den Titel mitspielen wollen – und das ist der berechtigte Anspruch der inzwischen grössten Hockey-Firma im Land – dann braucht es einen neuen Chef mit Charisma, Begeisterungsfähigkeit, natürlicher Autorität und einem Ego, das fast nicht ins Stadion passt und grösser ist als die Gesamtsumme aller Egos in der Kabine.

Stürmer

Verteidiger

Torhüter Aktuelle

Note 7 Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

6-7 Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

5-6 Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

4-5 Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

3-4 Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend. Punkte Goals/Assists Spiele Strafminuten Er ist

Er kann

Erwarte

In der Verantwortung steht nun auch Sportchef Sven Leuenberger. Mit Tim Berni (zurück aus Genf) und Simon Knak (aus Davos) hat er zwei Schweizer verpflichtet, die für Dynamik im Team sorgen werden. Aber zum Titelkandidaten werden die Zürcher nur, wenn Sven Leuenberger auf den Ausländerpositionen nachrüstet, notfalls auch durch Auszahlung von weiterlaufenden Verträgen.

Wir können davon ausgehen, dass der neue Bandengeneral ein charismatischer Nordamerikaner sein wird, der die Leistungskultur aufpeppen wird. Der Trainerwechsel ist ein klares Bekenntnis des neuen Präsidenten zu einer kompromisslosen Leistungskultur, die gerade auch wegen der vorbildlichen Nachwuchsorganisation – der grössten im Land – gepflegt werden muss: Hohe Leistungsbereitschaft wird von oben nach unten vorgelebt.

Bereits im Oktober werden einige Stars, wenn sie bei einem alkoholfreien Bierchen zusammensitzen, zueinander sagen: «Eigentlich schade, dass der Bayer gehen musste. Mit ihm war es halt schon angenehmer …»