bedeckt10°
DE | FR
burger
Sport
England

Boxen: Fury feiert ein erfolgreiches Comeback und fordert Joshua heraus

Boxen: Fury feiert ein erfolgreiches Comeback und fordert Joshua heraus

12.04.2026, 09:5212.04.2026, 09:52
Boxer Tyson Fury, left, punches Arslanbek Makhmudov during a heavyweight bout at Tottenham Hotspur Stadium in London, Saturday, April 11, 2026. (Bradley Collyer/PA via AP) Britain Fury Makhmudov Boxin ...
Fury trifft Machmudov mit einem Jab.Bild: keystone

Tyson Fury, ehemaliger Weltmeister im Schwergewicht, feierte am Samstag 476 Tage nach seinem bis dato letzten Profikampf ein erfolgreiches Comeback. Der 37-jährige Brite bezwang im Tottenham Hotspur Stadium im Norden Londons den Russen Arslanbek Machmudow einstimmig nach Punkten.

Fury feierte im 38. Profikampf den 35. Sieg seiner Karriere. Beide bisherigen Niederlagen kassierte er gegen den Ukrainer Oleksandr Usyk, zuletzt im Dezember 2024.

Kaum war der Kampf beendet, ergriff Fury das Mikrofon und sagte: «Jetzt möchte ich euch den Kampf bieten, auf den ihr alle wartet. Ich will dich, AJ, Anthony Joshua. Lasst uns den Boxfans geben, was sie wollen: die Schlacht um England. Ich fordere dich heraus, Anthony Joshua, gegen mich, den Gypsy King, in meinem nächsten Kampf anzutreten.»

Boxer Anthony Joshua reacts following the heavyweight bout between Tyson Fury and Arslanbek Makhmudov in London, Saturday, April 11, 2026. (Bradley Collyer/PA via AP) Britain Fury Makhmudov Boxing
Anthony Joshua war bei Furys Comeback dabei – und ist offen für einen Kampf mit dem «Gypsy King».Bild: keystone

Joshua zeigte sich grundsätzlich offen für die Herausforderung, bestätigte eine mögliche Zusage jedoch nicht endgültig. Ein Duell der beiden Schwergewichte wurde in der Vergangenheit mehrfach diskutiert, kam bislang jedoch aufgrund verschiedener Umstände nie zustande. (sda/afp)

Mehr Kampfsport:

«Selten schmerzfrei»: Dieser Schweizer Kickboxer folgt den Spuren von Andy Hug
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das Leben und die Karriere von Muhammad Ali in Bildern
1 / 36
Das Leben und die Karriere von Muhammad Ali in Bildern
Ein Bild mit Kultstatus: Der 23-jährige Cassius Clay am 25. Mai 1965 in Siegerpose, nachdem er Sonny Liston, seinen Vorgänger als Weltmeister, in der ersten Runde k.o. geschlagen hat.
quelle: ap ny / john rooney
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Boxende Kängurus krachen auf Familienzelt und erschrecken Kinder
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Frehner und Barandun – die unerwartet wichtigen Puzzleteile beim HCD
Die Freunde Davyd Barandun und Yannick Frehner sind wichtige Puzzleteile beim HC Davos. Nun wollen sie ihre letzte gemeinsame Saison bei den Bündnern mit dem Meistertitel krönen.
Vor einem Jahr war die Gefühlswelt bei Davyd Barandun und Yannick Frehner noch eine ganz andere, war gegenseitige Unterstützung angesagt – die beiden bildeten länger eine Wohngemeinschaft. Frehner verletzte sich im letzten Qualifikationsspiel an der Schulter und musste die gesamten Playoffs zuschauen. Barandun fiel im dritten Viertelfinalspiel gegen Zug aus und musste sich am Unterkörper ebenfalls operieren lassen. Davos schied im Halbfinal gegen die ZSC Lions (2:4) aus.
Zur Story