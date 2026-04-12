Boxen: Fury feiert ein erfolgreiches Comeback und fordert Joshua heraus

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Fury trifft Machmudov mit einem Jab. Bild: keystone

Tyson Fury, ehemaliger Weltmeister im Schwergewicht, feierte am Samstag 476 Tage nach seinem bis dato letzten Profikampf ein erfolgreiches Comeback. Der 37-jährige Brite bezwang im Tottenham Hotspur Stadium im Norden Londons den Russen Arslanbek Machmudow einstimmig nach Punkten.

Fury feierte im 38. Profikampf den 35. Sieg seiner Karriere. Beide bisherigen Niederlagen kassierte er gegen den Ukrainer Oleksandr Usyk, zuletzt im Dezember 2024.

Kaum war der Kampf beendet, ergriff Fury das Mikrofon und sagte: «Jetzt möchte ich euch den Kampf bieten, auf den ihr alle wartet. Ich will dich, AJ, Anthony Joshua. Lasst uns den Boxfans geben, was sie wollen: die Schlacht um England. Ich fordere dich heraus, Anthony Joshua, gegen mich, den Gypsy King, in meinem nächsten Kampf anzutreten.»

Anthony Joshua war bei Furys Comeback dabei – und ist offen für einen Kampf mit dem «Gypsy King». Bild: keystone

Joshua zeigte sich grundsätzlich offen für die Herausforderung, bestätigte eine mögliche Zusage jedoch nicht endgültig. Ein Duell der beiden Schwergewichte wurde in der Vergangenheit mehrfach diskutiert, kam bislang jedoch aufgrund verschiedener Umstände nie zustande. (sda/afp)