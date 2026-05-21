Mr. Europa-League, Unai Emery, feiert seinen 5. Europa-League-Titel. Bild: keystone

«Mr. Europa League» hat wieder zugeschlagen – Emerys fünf Europa-League-Titel

Aston Villa feiert einen der grössten Erfolge der Vereinsgeschichte – sie gewinnen die Europa League im Final gegen den SC Freiburg. Ein Protagonist dieses Triumphes ist Trainer Unai Emery – er wird nicht umsonst auch als «Mr. Europa League» bezeichnet. Denn er hat diesen Titel nun bereits zum fünften Mal gewonnen – drei mit Sevilla und je einen mit Villarreal und Aston Villa.



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Unai Emery hat es erneut geschafft. Der spanische Trainer holt sich seinen fünften Europa-League-Titel und festigt damit seinen Legendenstatus als «Mr. Europa-League». Emery ist der Trainer mit den meisten Europa-League-Titeln der Geschichte.

Sevilla

Die Europa-League-Erfolgsgeschichte begann beim FC Sevilla mit seinem Traineramt. Der 54-Jährige gewann zwischen 2014 und 2016 dreimal hintereinander die EL-Trophäe. Nach den Finalsiegen gegen Benfica Lissabon und FK Dnipro konnte 2016 das grosse Liverpool mit Jürgen Klopp als Trainer besiegt werden.

Sevilla dominierte zwischen 2014 und 2016 in der Europa League. Bild: KEYSTONE

Villarreal

In einem epischen Finale gegen Manchester United setzte sich die spanische Mannschaft im Penaltyschiessen durch. Alle 22 Spieler, welche zum Schluss noch auf dem Platz standen, mussten zum Penaltyschiessen antreten. 21 von 22 trafen, nur Manchester-United-Goalie David de Gea scheiterte an Villarreals Schlussmann Geronimo Rulli. Mit dem vierten Europa-League-Titel avancierte der Spanier bereits zum Rekordhalter dieses Wettbewerbs.

Aston Villa

Nun hat es Emery auch noch mit dem englischen Team Aston Villa geschafft. Aston Villa entschied das Endspiel gegen den SC Freiburg klar mit 3:0 für sich und gewann damit den dritten europäischen Titel der Klubgeschichte.

Dank den Treffern von Youri Tielemans und Emiliano Buendia ging Aston Villa bereits in der ersten Halbzeit mit 2:0 in Führung. Den Schlusspunkt setzte dann Morgan Rogers.

Auch Prinz William freute sich über den Titelgewinn: video video Aston Villa gewinnt die Europa League – und Edelfan Prinz William flippt völlig aus

Sechs?

Mit 54 Jahren steht Emery auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Fünf Europa-League-Titel, ein Rekord, der wohl nicht so schnell überholt wird. Die spannende Frage ist jetzt: Wann wird Mr. Europa-League den nächsten EL-Titel holen? Und hat er das Zeug, um auch noch die Champions League zu gewinnen?