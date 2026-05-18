Wolkenfelder, kaum Regen
DE | FR
burger
Sport
FC Aarau

Super-League-Barrage: Torloses Hinspiel zwischen GC und Aarau

Serge Mueller, rechts, von Aarau im Spiel gegen Torhueter Justin Hammel, mitte, und El Bachir Ngom, 2. von links, von GC beim Super League/Challenge League Barrage Hinspiel zwischen dem FC Aarau und d ...
In der Barrage bleibt es vor dem Rückspiel spannend.Bild: keystone

Aarau und GC zu harmlos: Barrage-Hinspiel auf dem Brügglifeld endet torlos

Im Kampf um den letzten Platz in der Super League ist nach dem Barrage-Hinspiel alles offen. Aarau und die Grasshoppers trennen sich 0:0 unentschieden.
18.05.2026, 19:0018.05.2026, 22:19

Zwischen dem Zweiten der Challenge League und dem Zweitletzten der Super League war kein Klassen unterschied erkennbar. Nun muss die Entscheidung am Donnerstag im Zürcher Letzigrund fallen.

Aarau und GC boten im Brügglifeld keine fussballerische Feinkost. Zwingende offensive Aktionen waren Mangelware, am Ende erreichte keines der beiden Teams einen Wert von einem statistisch zu erwartenden Tor. Aarau tat als Heimteam etwas mehr für einen Lucky Punch, jedoch ohne zählbares Ergebnis.

Serge Mueller, mitte, von Aarau bei seiner Torchnce gegen Torhueter Justin Hammel, mitte unten, von GC beim Super League/Challenge League Barrage Hinspiel zwischen dem FC Aarau und den Grasshoppers Zu ...
Auf dem Brügglifeld kam es kaum zu gefährlichen Chancen.Bild: keystone

Im Vorfeld der Partie hattevor allem GC für Aufsehen gesorgt. Wegen den Aufbauarbeiten für das Metallica-Konzert von Anfang nächster Woche stand der Letzigrund am ursprünglichen Datum der Barrage (Samstag, 23. Mai) nicht zur Verfügung. Und wegen vergangenen Ausschreitungen der GC-Anhänger fanden die Zürcher für das Rückspiel kein anderes Stadion.

Als letzter Ausweg wurde die Barrage also um zwei Tage vorverlegt - das Hinspiel auf Montag und das Rückspiel auf Donnerstag angesetzt. Und weil GC das letzte Meisterschaftsspiel am Samstag wegen der kurzen Regenerationszeit nicht mit der A-Mannschaft bestreiten wollte, reiste Trainer Peter Zeidler kurzerhand mit der U21 nach Lausanne.

«Beide Mannschaften stehen defensiv gut. Im Letzigrund haben wir alles in den eigenen Füssen. Ein 0:0 ist keine schlechte Ausgangslage. Jetzt gehen wir auf alles. Es wird für beide Mannschaften nicht einfach und wir müssen schauen, dass wir in der Super League bleiben.»
Amir Abrashi gegenüber «blue sport».

Während GC am Montagabend also mit ausgeruhten Spielern antreten konnte - das letzte Spiel bestritt die A-Mannschaft am vergangenen Dienstag - musste Aarau in den vergangenen Tagen die Enttäuschung um den verpassten direkten Abstieg verdauen und mit der kurzen Regenerationszeit klarkommen. So bestritt der Challenge-League-Klub sein letztes Saisonspiel gegen Yverdon-Sport erst am Freitag (2:2 nach 2:0-Führung).

Die Spieler von GC mit Lovro Zvonarek reagieren nach dem 0:0 beim Super League/Challenge League Barrage Hinspiel zwischen dem FC Aarau und den Grasshoppers Zuerich vom Montag, 18. Mai 2026 in Aarau. ( ...
Die Hoppers können mit dem Resultat nicht zufrieden sein.Bild: keystone

Doch diese Vorteile auf Seiten der Grasshoppers machten sich im Hinspiel nicht wirklich bezahlt. Elf Jahre nach dem Abstieg von Aarau in die zweithöchste Schweizer Liga haben sie sich alle Chancen auf eine Rückkehr ins Oberhaus gewahrt. Anders als vor einem Jahr, als sich in der Barrage die selben beiden Mannschaften gegenüber standen und GC nach dem Hinspiel bereits 4:0 führte. (riz/sda)

Mehr Fussball-Geschichten:

«Ausgekotzt» und mit neuem Mut: So will der FC Aarau die Barrage meistern
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die überraschendsten Fussball-Meister
1 / 17
Die überraschendsten Fussball-Meister

FC Thun, 2025/2026: Nun hat auch die Schweizer Super League ihr Leicester-Märchen: Der FC Thun legt als Aufsteiger einen sensationellen Lauf hin, der im Meistertitel gipfelt. Drei Runden vor dem Ende haben die Berner Oberländer elf Punkte Vorsprung auf den FC St.Gallen und können nicht mehr von der Spitzenposition verdrängt werden.
quelle: keystone / alessandro della valle
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Amateurfussballer schiessen aus Versehen Möwe aus der Luft – und beleben sie dann wieder
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
10 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
BigMic
18.05.2026 20:26registriert Januar 2014
So ein Spiel MUSS doch gratis zu sehen sein!! Ich versteh das nicht. Sche*** Blue Sport!! Das sind 2 Spiele von nationalem Interesse!!
674
Melden
Zum Kommentar
10
Skurriles Missverständnis: Neymar rastet (mal wieder) aus
Der ehemalige Weltklassefussballer ist beim Ligaspiel seines FC Santos in ein skurriles Missverständnis verwickelt. Seine Reaktion danach fällt deutlich aus.
Neymar war völlig ausser sich, hielt einen Zettel mit der angeforderten Auswechslung wild fuchtelnd in die TV-Kamera – doch es nützte nichts. Unfreiwillig wurde der brasilianische Superstar am Sonntag beim Spiel seines FC Santos gegen Coritiba FC (0:3) ausgewechselt – ein Missverständnis, das reichlich Aufsehen erregte.
Zur Story