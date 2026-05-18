In extremis kämpft sich Stan Wawrinka in der 1. Runde des Geneva Open zum Sieg. Er gewinnt gegen den Italiener Raul Brancaccio 6:2, 4:6, 7:6 (7:5). Es ist nicht immer schön anzusehen, aber am Ende feiert Stan Wawrinka (ATP 119) wieder einmal einen Sieg, erst den zweiten auf Sand in diesem Jahr und den ersten in einem Hauptfeld. Es ist nicht immer schön anzusehen, aber am Ende feiert Stan Wawrinka (ATP 119) wieder einmal einen Sieg, erst den zweiten auf Sand in diesem Jahr und den ersten in einem Hauptfeld. Am Ende nutzt der 41-jährige Waadtländer aber die Gunst der Stunde.
In der zweiten Runde trifft Wawrinka auf den Amerikaner Alex Michelsen, die Nummer 41 der Welt - 200 Positionen besser als Brancaccio. (riz/sda)
In der zweiten Runde trifft Wawrinka auf den Amerikaner Alex Michelsen, die Nummer 41 der Welt - 200 Positionen besser als Brancaccio. (riz/sda)