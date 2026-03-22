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Super League: Winterthur verliert gegen Basel trotz gutem Start

Benie Traore (FCB), vorne, jubelt nach seinem Tor zum 0:2 mit Dominik Schmid (FCB), hinten, im Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Super League zwischen dem FC Winterthur (FCW) und dem FC Basel 189 ...
Benie Traoré bejubelt seinen Treffer in Winterthur.Bild: keystone

Winterthur profitiert nicht von GC-Debakel – Basel siegt, ohne zu überzeugen

Der FC Winterthur kann den Rückstand auf die Grasshoppers nicht weiter verkürzen. Das Schlusslicht verliert daheim gegen den FC Basel mit 0:2.
22.03.2026, 13:0022.03.2026, 18:40

Die Winterthurer verpassten es, sich für eine anfänglich gute Leistung gegen den FC Basel zu belohnen. In der Startphase der Partie hatte der mutig aufspielende Aussenseiter exzellente Torchancen. Zuerst traf Bafodé Dansoko nur die Latte (5.), bevor Roman Buess mit einem Penalty an FCB-Keeper Marwin Hitz scheiterte (7.). Noch vor der Pause vergab Andrin Hunziker eine weitere gute Möglichkeit der Gastgeber.

Die Highlights des Spiels.Video: SRF

Die fehlende Winterthurer Effizienz wurde bestraft. Basel kam mit dem ersten nennenswerten Angriff in der 15. Minute zum 1:0. Ibrahim Salah musste nach einem schönen Vorstoss von Bénie Traoré nur noch einschieben. Die Pausenführung der in den ersten 45 Minuten spielerisch nur sehr sporadisch überzeugenden Gäste war glücklich. Basels Trainer Stephan Lichtsteiner nahm nicht umsonst im Hinblick auf die zweite Halbzeit drei Wechsel vor. Mit den Neuen, unter ihnen Xherdan Shaqiri, verbesserte sich der Auftritt der Basler, die durch Traoré in der 71. Minute zum 2:0 kamen.

Nach einer desolaten ersten Halbzeit: GC-Fans verlassen das Stadion vorzeitig

Unglücklich verlief die Partie für zwei FCB-Verteidiger: Kevin Rüegg musste nach elf Minuten verletzt vom Platz und sein Ersatz, Finn van Breemen, sah in der 85. Minute die Gelb-Rote Karte. Der Niederländer stand erstmals seit über einem Jahr in der Super League im Einsatz.

Für den FCW, der in dieser Saison noch nicht zu null gespielt hat, geht es im April mit den Spielen in Lausanne und daheim gegen die Grasshoppers weiter, bevor die Relegation Group ansteht. Basel spielt nach der Länderspiel-Pause im St. Jakob-Park gegen YB und in Thun.

Roman Buess (FCW) verschiesst einen Penalty im Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Super League zwischen dem FC Winterthur (FCW) und dem FC Basel 1893 (FCB), am Sonntag, 22. Maerz 2026, im Stadion ...
Winterthur belohnte sich nicht für einen guten Start.Bild: keystone

Winterthur - Basel 0:2 (0:1)
8700 Zuschauer. - SR Piccolo.
Tore: 15. Salah (Traoré) 0:1. 71. Traoré 0:2.
Winterthur: Kapino; Kryeziu (20. Arnold), Lüthi, Mühl (67. Stéphane Cueni); Zuffi (67. Kasami); Dansoko, Schneider, Golliard, Smith (86. Maksutaj); Hunziker, Buess (67. Maluvunu).
Basel: Hitz; Rüegg (12. van Breemen), Daniliuc, Vouilloz, Schmid; Koindredi (69. Kacuri), Metinho (46. Leroy); Salah, Bacanin (46. Shaqiri), Traoré; Koloto (46. Ajeti).
Bemerkungen: 84. Gelb-Rote Karte gegen van Breemen. 7. Hitz hält Penalty von Buess.
Verwarnungen: 1. Koloto, 19. Kryeziu, 19. Metinho, 23. van Breemen, 57. Vouilloz, 57. Arnold. (abu/sda)

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