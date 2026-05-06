Stefan Strebel ist verstorben. Bild: keystone

Gab sein Amt vor zwei Monaten ab: Ehemaliger Schwinger-Boss Stefan Strebel ist verstorben

Erst vor zwei Monaten gab Stefan Strebel sein Amt als Technischer Direktor beim Schwingerverband ab. Am Mittwoch ist der Aargauer im Alter von 49 Jahren verstorben.

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Der ehemalige Technische Direktor des Schwingverbands Stefan Strebel ist verstorben. Der 49-Jährige erlag am Mittwoch einem Herzversagen. Der Blick berichtete zuerst darüber. Der Tod wird vom Nordwestschweizer Schwingverband und den Vertretern der Kampfrichterkommission bestätigt.

Bis vor zwei Monaten war Strebel noch als Technischer Direktor aktiv. Insgesamt arbeitete Strebel sechs Jahre in diesem Amt. In dieser Zeit war er jeweils auch zuständig für die Einteilungen am Eidgenössischen Schwingfest.

In Schwingerkreisen eckte der Aargauer immer wieder an und sorgte auch im letzten Jahr am Eidgenössischen in Mollis für eine grosse Überraschung, als er im ersten Gang den damals amtierenden König Joel Wicki mit dem Nicht-Eidgenossen Michael Moser einteilte. Auch wollte Strebel den Sport weiter modernisieren. So hätte er gerne den VAR bei einem Schwingfest getestet. Dieser Vorschlag wurde aber abgeschmettert.

Bei der Abgeordnetenversammlung im März hatte sich Strebel für das Amt als Obmann des Verbandes zur Verfügung gestellt. Da sich aber eine Kampfwahl abzeichnete, verzichtete Strebel freiwillig. Strebel selbst war auch als Schwinger aktiv und gewann dreimal (1998, 2001, 2004) einen eidgenössischen Kranz und konnte drei Kantonalfeste für sich entscheiden. (riz)