bedeckt11°
DE | FR
burger
Sport
FC Luzern

Udo Portmann ist der neue Trainer beim FC Luzern

Portmann ist der neue FCL-Trainer
Udo Portmann ist der neue Luzern-Trainer.Bild: instagram fc luzern

Bisheriger U17-Trainer übernimmt: Udo Portmann ist der neue Luzern-Coach

18.05.2026, 17:1218.05.2026, 17:20

Der bisherige U17-Trainer Jörg «Udo» Portmann wird beim FC Luzern neuer Chefcoach der Super-League-Mannschaft. Portmann hat bei den Leuchtstädtern einen Vertrag bis 2029 unterschrieben.

Der 49-jährige Luzerner wird Nachfolger von Mario Frick, der seinen Vertrag nicht mehr verlängerte. Für Portmann ist es das erste Engagement im Profifussball. Seit 2020 trainiert Portmann beim FCL und war auch schon für die U15 und U19 zuständig.

Zu seinem neuen Job sagt der Luzerner: «Als gebürtiger Luzerner blicke ich mit grosser Vorfreude auf diese Aufgabe. Ich werde alles daran setzen, das Team so vorzubereiten, dass wir möglichst erfolgreichen und attraktiven Fussball zeigen können. Gleichzeitig wollen wir den eingeschlagenen Weg mit der Integration eigener Talente konsequent weiterverfolgen und mit einem hungrigen Team auf den Platz gehen.» (riz/sda)

Kurz vor Fussball-WM: Zehn Tote bei Angriff in Mexiko
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Der FC Luzern feiert den Cupsieg 2021
1 / 15
Der FC Luzern feiert den Cupsieg 2021
Der FC Luzern feiert den Sieg im Schweizer Fussball Cupfinal zwischen dem FC St. Gallen und dem FC Luzern.
quelle: keystone / peter schneider
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Amateurfussballer schiessen aus Versehen Möwe aus der Luft – und beleben sie dann wieder
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Österreich Tabellenführer – nächster Rückschlag für die Deutschen
Titelverteidiger USA feiert an der WM in Zürich und Freiburg den ersten Sieg. Nach der 1:3-Auftaktniederlage gegen die Schweiz gewinnen die Amerikaner ihr zweites Spiel gegen Grossbritannien 5:1.
Zur Story