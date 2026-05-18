Udo Portmann ist der neue Luzern-Trainer. Bild: instagram fc luzern

Bisheriger U17-Trainer übernimmt: Udo Portmann ist der neue Luzern-Coach

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Der bisherige U17-Trainer Jörg «Udo» Portmann wird beim FC Luzern neuer Chefcoach der Super-League-Mannschaft. Portmann hat bei den Leuchtstädtern einen Vertrag bis 2029 unterschrieben.

Der 49-jährige Luzerner wird Nachfolger von Mario Frick, der seinen Vertrag nicht mehr verlängerte. Für Portmann ist es das erste Engagement im Profifussball. Seit 2020 trainiert Portmann beim FCL und war auch schon für die U15 und U19 zuständig.

Zu seinem neuen Job sagt der Luzerner: «Als gebürtiger Luzerner blicke ich mit grosser Vorfreude auf diese Aufgabe. Ich werde alles daran setzen, das Team so vorzubereiten, dass wir möglichst erfolgreichen und attraktiven Fussball zeigen können. Gleichzeitig wollen wir den eingeschlagenen Weg mit der Integration eigener Talente konsequent weiterverfolgen und mit einem hungrigen Team auf den Platz gehen.» (riz/sda)