Der Start des Chaos: Maskierte Nantes-Ultras stürmen das Spielfeld. Bild: IMAGO/PsnewZ

Nantes-Fans sorgen nach Abstieg für Spielabbruch – Trainer weint beim Abschied

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Der Abstieg des FC Nantes stand bereits vor einer Woche fest. Mit 23 Punkten aus 33 Spielen auf dem zweitletzten Platz der französischen Ligue 1 liegend, konnten die Bretonen ihr Schicksal am letzten Spieltag nicht mehr abwenden. Beim letzten Spiel der Saison zuhause gegen Toulouse ging es also nur noch darum, sich würdig zu verabschieden.

Spoiler: Das gelang überhaupt nicht. In der 22. Minute flog nicht nur pyrotechnisches Material aufs Feld, Nantes-Anhänger begannen auch, das Feld zu stürmen. Der wütende Mob räumte Barrieren aus dem Weg, warf weitere Petarden auf den Rasen und versuchte dann, die eigene Mannschaft zu konfrontieren.

Die Spieler verschwanden in der Garderobe und verbarrikadierten die Türen, um sich vor den Chaoten zu schützen. Einer, der die Konfrontation nicht scheute, war Nantes' Trainer Vahid Halilhodzic. Der 74-jährige Bosnier, für den es der letzte Auftritt seiner 33-jährigen Karriere war, versuchte, die Chaoten zur Rede zu stellen. Halilhodzic wurde von anderen Nantes-Staffmitgliedern und Sicherheitskräften zurückgehalten, als er die Hooligans auf dem Platz konfrontieren wollte.

Nach einigen Minuten gelang es den Sicherheitskräften im Stade de la Beaujoire, die Chaoten zurück auf die Tribüne zu drängen. Da die Schiedsrichter aber die Lage so einstuften, dass die Sicherheit für den Rest der Partie nicht mehr gewährleistet gewesen sei, wurde das Spiel abgebrochen. TV-Bilder zeigten Halilhodzic in Tränen aufgelöst auf der Spielerbank sitzend.

«Es ist eine bittere Pille. Es tut mir wirklich leid für diese Stadt. Ich bin sehr traurig», sagte der Trainer nach dem Spiel. Er sei auf die Fans zugegangen, um sie zum Rückzug zu überreden. Halilhodzic fügte an: «Ich verstehe, dass die Leute frustriert sind, aber so etwas sollte man nicht tun.»

Die französische Sportministerin Marina Ferrari bezeichnete die Szenen in Nantes als inakzeptabel. Die sportliche Zukunft von Nantes ist bereits besiegelt. Es ist zu erwarten, dass die Szenen vom Sonntag auch noch ein juristisches und finanzielles Nachspiel haben werden. (abu)