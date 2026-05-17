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Petarden und Pyros am Spiel gegen den FC Zürich: Busse gegen GC

Petarden und Pyros an Meisterschaftsspiel: GC mit 50'000 Franken gebüsst

17.05.2026, 13:18

Die Grasshoppers müssen wegen der unrühmlichen Vorkommnisse beim Meisterschaftsspiel am 21. Februar gegen den FC Zürich eine Busse von 52'300 Franken bezahlen. Besonders ins Gewicht fällt der Wurf einer Knallpetarde in Richtung Spielfeld, wie die Disziplinarkommission der Swiss Football League (SFL) per Communiqué mitteilte.

Auch die Tatsache, dass im Stadion Letzigrund diverse pyrotechnische Gegenstände aus dem GC-Fansektor abgebrannt wurden, flossen ins Urteil ein. GC wurde zum die Auflage erteilt, diesen Beschluss öffentlich bekannt zu geben. Insbesondere sollen die Fanclubs über die Konsequenzen eines solchen Verhaltens informiert werden.

Die Grasshopper Fussball AG weist in der Medienmitteilung der SFL darauf hin, dass sie die Aufklärung der Vorfälle unterstützt und das vorhandene Videomaterial zur Identifikation der handelnden Personen sichtet, um Massnahmen wie Stadionverbote durchzusetzen. Dabei kooperiert der Klub mit den zuständigen Sicherheitsbehörden auch in allfälligen strafrechtlichen Verfahren. (sda)

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