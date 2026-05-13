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Yanick Brecher beendet seine Karriere

Torhueter Yanick Brecher (FCZ) vor dem Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Super League zwischen dem FC Zuerich FCZ und den BSC Young Boys YB am Sonntag, 26. Oktober 2025 im Stadion Letzigrund in Z ...
Am Samstag feiert Yanick Brecher seinen Abschied.Bild: keystone

FCZ-Goalie Yanick Brecher beendet seine Karriere

13.05.2026, 21:5214.05.2026, 09:16

Der FC Zürich verliert seinen langjährigen Goalie und Captain Yanick Brecher. Der 32-Jährige wird nach 15 Jahren im Profi-Fussball seine Karriere am Ende der laufenden Saison beenden.

Brecher werde am Samstag im Heimspiel gegen Servette ein letztes Mal für den FCZ auflaufen, teilte der Stadtklub am Mittwoch mit. Mit Ausnahme einer achtmonatigen Leihe zum FC Wil in die Challenge League in der Saison 2014/15 spielte Brecher während seiner Laufbahn ausschliesslich für den FCZ.

Mit den Zürchern gewann er dreimal den Cup (2014, 2016, 2018) und wurde 2022 Schweizer Meister. Seit 2019 trug der Torhüter zudem die Captainbinde. Zuletzt musste Brecher in der zweiten Saisonhälfte jedoch oft dem Jungen Silas Huber den Vortritt lassen.

Seinen bevorstehenden Abschied kommentiert Brecher wie folgt: «Ich bin vor 20 Jahren als 13-Jähriger mit grossen Träumen und Ambitionen zum FCZ gekommen. Nun blicke ich auf 20 wunderschöne Jahre beim Stadtklub zurück, darunter 15 Jahre als Profi und sieben Jahre als Captain. Ich durfte in dieser Zeit viele Highlights erleben mit dem Meistertitel 2022, drei Cupsiegen und mehreren Europacup-Teilnahmen. Ich bedanke mich bei der Vereinsführung, meinen Mannschaftskollegen und vor allem auch bei den Fans für den stets überragenden Support in guten wie in schwierigen Zeiten.»

Dem FCZ wird Brecher zumindest als Botschafter erhalten bleiben. (sda)

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Reiszeit
13.05.2026 23:10registriert November 2021
Merci und alles Gute, Yanick. Du warst ein toller Goalie und ein würdiger Captain.
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