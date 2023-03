Fliegender Wechsel

Star-Goalie Säteri bleibt in Biel +++ Servette präsentiert Tömmernes-Nachfolger

Während die aktuelle National-League-Saison noch läuft, planen die Klubs bereits wieder die Kader für die nächste Saison. Hier gibt es die Transfer-Übersicht für 2023/24

Die aktuellsten Transfers und Verlängerungen

Säteri bleibt in Biel

Harri Säteri steht auch in der kommenden Saison beim EHC Biel im Tor. Der finnische Weltmeister und Olympiasieger verlängert seinen Vertrag mit den Seeländern um ein Jahr. Säteri wurde kürzlich in einer Umfrage des «Tages-Anzeiger» von den Trainern und Captains der National League zum besten Torhüter der abgelaufenen Qualifikation gewählt. Der 33-Jährige, der auf diese Saison hin aus der KHL ins Berner Seeland wechselte, brachte es in 35 Spielen auf eine Fangquote von 92,27 Prozent.

Er wird in der kommenden Saison zusammen mit Joren van Pottelberghe das Torhüterduo beim EHCB bilden. Simon Rytz wird seine aktive Karriere als Torhüter zum Ende der laufenden Saison beenden. Der 39-Jährige, der auf diese Saison hin als Ersatz für den langzeitverletzten Van Pottelberghe zu seinem Stammklub zurückgekehrt ist, wird dem Verein in einer noch zu definierenden Funktion erhalten bleiben. (ram/sda)

Servette präsentiert Tömmernes-Nachfolger

Genf-Servette hat den (erhofften) Nachfolger von Henrik Tömmernes gefunden, der in seine Heimat Schweden zurückkehrt. Es handelt sich um den schwedischen Verteidiger Theodor Lennström (28), der von Färjestad aus der ersten schwedischen Liga kommt. In dieser Saison gelangen ihm in 31 Spielen 30 Punkte (13 Tore, 17 Assists). Lennström hat sich bei den Genfern für zwei Saisons verpflichtet. (nih/sda)

Ein schwedischer Verteidiger für Zug

Der EV Zug verpflichtet für nächste Saison und für zwei Jahre den schwedischen Verteidiger Lukas Bengtsson. Diese Saison verteidigte Bengtsson für die Växjö Lakers, in den drei Jahren zuvor spielte er in der russischen KHL für SKA St. Petersburg (2019 bis 2021) und Dinamo Minsk (2021 bis 2022). (abu/sda)

DiDomenico löst Vertrag in Bern auf

Der SC Bern und Topskorer Chris DiDomenico haben sich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung nach Ende der laufenden Saison geeinigt. Dies teilt der Klub am späten Samstagabend mit. Der 34-jährige Kanadier hätte noch ein weiteres Jahr Vertrag gehabt, wird in der nächsten Saison aber nicht mehr für den SCB auflaufen. «Chris DiDomenico ist in den vergangenen Wochen auf uns zugekommen und hat um die vorzeitige Auflösung seines Vertrags gebeten», wird Sportchef Andrew Ebbett zitiert. Diesem Wunsch ist der Klub dann auch nachgekommen.

Julien wieder bei Ambri

Claude Julien (62), der während 18 Saisons in der NHL als Headcoach wirkte (Montreal, New Jersey, Boston und wieder Montreal) verstärkt für die letzten gut zwei Wochen der Regular Season erneut den Coaching-Staff des HC Ambri-Piotta. Julien half dem Trainerteam um Headcoach Luca Cereda schon im September und Dezember jeweils während zwei Wochen. (ram/sda)

Maximilian Streule zu Gottéron

Der HC Fribourg-Gottéron engagiert für die nächsten zwei Saisons Maximilian Streule (19). Der Junioren-Internationale wechselte im Sommer 2021 aus der Organisation der ZSC Lions nach Übersee in Juniorenligen. Für die Schweiz nahm er an drei Junioren-Weltmeisterschaften (1x U18, 2x U20) teil. (abu/sda)

Die Übersicht

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭 Yannick Zehnder (Stürmer, 24)

kommt vom EV Zug



Abgänge ❌

🇨🇭 Dominik Diem (Stürmer, 25)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Noah Meier (Verteidiger, 20)

wechselt zu den SCL Tigers

Gerüchte 💬

...

HC Lugano

Zugänge ✅

🇫🇮 Jesper Peltonen (Verteidiger, 24)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Lorenzo Canonica (Stürmer, 19)

kommt von den Shawinigan Cataractes (QMJHL)

Abgänge ❌

🇨🇭 Eliva Riva (Verteidiger, 24)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Brian Zanetti (Verteidiger, 19)

wechselt zu den SCL Tigers



Gerüchte 💬

...

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Samuel Kreis (Verteidiger, 28)

kommt vom EV Zug

🇨🇦 Josh Teves (Verteidiger, 27)

kommt von JYP Jyväskyla

Abgänge ❌

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 34)

noch unbekannt



Gerüchte 💬

…

EHC Biel

Zugänge ✅

🇨🇭 Yanik Burren (Verteidiger, 25)

kommt von Ambri-Piotta

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...

EV Zug

Zugänge ✅



🇨🇭 Eliva Riva (Verteidiger, 24)

kommt vom HC Lugano

🇩🇪 Marc Michaelis (Stürmer, 27)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭Michael Liniger (Assistenztrainer, 43)

kommt von den GCK Lions

🇸🇪 Lukas Bengtsson (Verteidiger, 28)

kommt von den Växjö Lakers

Abgänge ❌

🇨🇭 Yannick Zehnder (Stürmer, 24)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Samuel Kreis (Verteidiger, 28)

wechselt zum SC Bern​

Gerüchte 💬

...

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Maximilian Streule (Verteidiger, 19)

kommt von Blainville-Boisbriand Armada (QMJHL)



Abgänge ❌

🇨🇭 Connor Hughes (Goalie, 26)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭 Matthias Rossi (Stürmer, 32)

wechselt zu den SCL Tigers

Gerüchte 💬

...

HC Davos

Zugänge ✅



…

Abgänge ❌

🇸🇪 Magnus Nygren (Verteidiger, 32)

wechselt zurück nach Schweden

🇨🇭 Julian Schmutz (Stürmer, 28)

wechselt zu den SCL Tigers



Gerüchte 💬

...

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇸🇪 Theodor Lennström (Verteidiger, 28)

kommt von Färjestad (SWE)



Abgänge ❌

🇸🇪 Henrik Tömmernes (Verteidiger, 32)

kehrt zurück nach Schweden

🇱🇻 Deniss Smirnovs (Stürmer, 23)

wechselt zum EHC Kloten



Gerüchte 💬

...

Lausanne

Zugänge ✅

🇨🇭 Connor Hughes (Goalie, 26)

kommt von Fribourg-Gottéron

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 23)

kommt von den SCRJ Lakers



🇨🇭 Thomas Ruefenacht (Stürmer,37)

ohne Vertrag

Abgänge ❌

🇨🇭 Yanik Burren (Verteidiger, 25)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭 Jannik Fischer (Verteidiger, 32)

wechselt zum HC Ajoie

Gerüchte 💬

…

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭 Julian Schmutz (Stürmer, 28)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Matthias Rossi (Stürmer, 32)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Noah Meier (Verteidiger, 20)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Brian Zanetti (Verteidiger, 19)

kommt vom HC Lugano​

Abgänge ❌

🇩🇪 Marc Michaelis (Stürmer, 27)

wechselt zum EV Zug



Gerüchte 💬

...





SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭 Colin Gerber (Verteidiger, 24)

kommt vom SC Bern

🇨🇭 Tim Grossniklaus (Verteiiger, 27)

kommt vom SC Bern

Abgänge ❌

🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 23)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇨🇭 Leandro Profico (Verteidiger, 32)

wechselt zum EHC Kloten

Gerüchte 💬

…

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇭 Jannik Fischer (Verteidiger, 32)

kommt vom HC Ambri-Piotta

🇨🇭 Noah Patenaude (Goalie, 20)

kommt von den Saint John Sea Dogs (Kanada)

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...

EHC Kloten

Zugänge ✅

🇨🇭 Dominik Diem (Stürmer, 25)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Leandro Profico (Verteidiger, 32)

wechselt zum EHC Kloten



🇱🇻 Deniss Smirnovs (Stürmer, 23)

kommt von Genève-Servette

🇨🇭 Joel Marchon (Stürmer,19)

kehrt aus Kanada zurück​

Abgänge ❌

🇫🇮 Jesper Peltonen (Verteidiger, 24)

geht zum HC Lugano



Gerüchte 💬

...