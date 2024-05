Ultracyclistin Isa Pulver, überlegene Overall-Siegerin des Race Across America im vergangenen Sommer, ist in ihrer Disziplin Europameisterin. Diesen Titel sicherte sich die Zürcherin mit dem Sieg am Race Across Italy. In 33 Stunden und 52 Minuten spulte sie 756 km und rund 10'000 Höhenmeter ab. Bloss zwölf Männer waren schneller unterwegs gewesen.



Für die laufende Saison hat sich Isa Pulver ein weiteres hohes Ziel gesteckt. Im Juli will sie am Race Around Poland WM-Gold gewinnen. Für 2025 peilt die Physiotherapeutin einen dritten Sieg beim Race Across America an. (nih/sda)

Bild: zvg