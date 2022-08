«Habe noch Hunger und Ehrgeiz» – Alonso übernimmt Vettels Cockpit bei Aston Martin

Der Asturier wurde 2005 und 2006 in einem Renault Weltmeister. Er wird im nächsten Jahr seine 20. Saison in der Formel 1 in Angriff nehmen. (ram/sda)

Bei Aston Martin wird Alonso Teamkollege des Kanadiers Lance Stroll. Wer ihn bei der Equipe Alpine ersetzen wird, steht noch nicht fest. «Ich habe noch immer den Hunger und den Ehrgeiz, an der Spitze mitzukämpfen», lässt sich Alonso in einer Medienmitteilung zitieren. Er unterschrieb einen Mehrjahres-Vertrag, dessen exakte Dauer nicht bekanntgegeben wurde.

It came home! England schlägt Deutschland im EM-Final und ist Europameisterin

Die Engländerinnen machen ihr Sommermärchen perfekt und gewinnen daheim ihren ersten grossen Titel. Im Final der Europameisterschaft bezwingen sie im ausverkauften Wembley-Stadion in London den Rekordsieger Deutschland nach Verlängerung mit 2:1.

Die zweite Führung brachten die Engländerinnen über die Zeit. Nachdem sie in der 79. Minute das 1:1 kassiert hatten, gingen die «Lionesses» in der 110. Minute mit dem in England unbeliebten Penaltyschiessen vor Augen erneut in Führung. Die eingewechselte Chloe Kelly stocherte den Ball nach einem Corner und mit viel Einsatz über die Torlinie.