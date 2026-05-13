Bald sind sie auch bei der WM-Geschichte – das sind die teuersten Panini-Sticker der Welt

Seit Jahrzehnten ist das Panini-Album zu Weltmeisterschaften für Fussball-Fans eine feste Institution. Das sind die teuersten Panini-Kleber der Geschichte – die meisten haben mit der WM allerdings nichts zu tun.

Nikolai Stübner / watson.de

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Fussball-WM und Panini-Sticker gehören für viele Fans zusammen. Seit der WM 1970 gibt es die Sammelhefte alle vier Jahre für das grösste Turnier des Fussballs – allerdings ist mittlerweile klar, dass die Zusammenarbeit nicht mehr lange bestehen wird. Die FIFA kündigte an, dass Panini nur noch bis und mit der Weltmeisterschaft 2030 das offizielle WM-Sammelalbum herstellen wird. Ab 2034 hat der Weltfussballverband eine Partnerschaft mit der Sportartikelfirma Fanatics abgeschlossen, zu der auch Sammelkartenhersteller Tops gehört.

Doch noch hat Panini die Rechte und die Geschichte der Sticker geht über 50 Jahre zurück. Darum zeigen wir dir jetzt die wertvollsten Panini-Kleber der Welt – von der WM und darüberhinaus.

Platz 5

Ronaldo oder o Fenômeno eröffnet die Liste der teuersten Panini-Sticker, die jemals verkauft wurden. Und im Laufe dieser Rangliste werdet ihr merken, dass die teuersten Sticker nicht die sind, zu denen der jeweilige Spieler seinen Karriere-Peak erreicht hatte. Meistens zeigen die Sticker die Anfänge.

So auch bei dem Brasilianer. Für 34'000 Pfund (rund 35'900 Schweizer Franken) wurde ein Sticker von Ronaldos erster Station in Europa versteigert. 1994 spielte er in den Niederlanden für die PSV Eindhoven.

Platz 4

Nach dem brasilianischen Ronaldo fehlt natürlich Cristiano Ronaldo. Auch für ein Abziehbild des Portugiesen wurde schon viel gezahlt. Genauer gesagt 60'000 Pfund (rund 63'400 Franken). Dabei handelt es sich allerdings nicht um einen Sticker aus der Zeit bei Manchester United oder Real Madrid, vielmehr geht es um den ersten Panini-Sticker Ronaldos.

Bild: screenshot ebay

In der Saison 2002/03 wurde der erste Aufkleber des Portugiesen produziert. Damals spielte er noch für Sporting Lissabon. Aktuell gibt es einen Sticker aus dieser Saison übrigens für 8000 Pfund (rund 8420 Franken) auf Ebay. Im Vergleich zu dem Preis, der schon einmal gezahlt wurde, ein echtes Schnäppchen.

Platz 3

Was wäre eine Fussball-Rangliste ohne Lionel Messi? Richtig, nicht komplett. Deshalb hat es der achtmalige Weltfussballer natürlich auch geschafft, auf einem der begehrtesten Panini-Sticker abgebildet zu sein. Genauer gesagt geht es um ein Klebebild von der WM 2014.

Dieser Aufkleber von Messi aber mit schwarzem statt weissem Rand existiert nur ein einziges Mal. Bild: screenshot ebay

Damals verpasste er den Turniersieg mit Argentinien knapp, verlor das Finale gegen Deutschland 0:1 in der Verlängerung. Dennoch wurde ihm die Ehre zuteil, dass ein Sticker nur ein Mal produziert wurde. Darauf hat das Bild des kleinen Dribblers einen schwarzen Rand. Für insgesamt 115'000 Pfund (rund 121'000 Franken) wurde der Sticker damals verkauft.

Platz 2

Diego Armando Maradona zählt nicht nur zu den besten Fussballern, die der Planet je gesehen hat, ein Sticker von ihm ist auch das zweitteuerste Panini-Produkt. Genauer gesagt geht es um einen Sticker vom Beginn der Karriere Maradonas.

1980 spielte der offizielle FIFA Spieler des 20. Jahrhunderts noch in seiner Heimat bei den Argentinos Juniors. Aus dieser Zeit stammt ein Sticker, der im Januar 2021 bei einer Auktion für 470'000 Pfund (rund 496'000 Franken) versteigert wurde.

Bild: screenshot ebay

Platz 1

Die Top-3 ist argentinisch, denn auch das teuerste Panini-Produkt, das jemals bei einer Versteigerung verkauft wurde, ist eine Sammelkarte von Lionel Messi. Im Herbst 2025 wechselte eine Rookie-Karte des Argentiniers für 1.5 Millionen Dollar (ungefähr 1.59 Millionen Franken) den Besitzer.

Es ist eine Karte aus der ersten Saison, in der Messi im Profi-Kader des FC Barcelona stand. Die Karte gehört zur Serie «Mega Cracks». Damals kam er unter Trainer Frank Rijkaard sieben Mal zum Einsatz und es gelang ihm sein erstes Profitor für Barcelona. Für den spanischen Top-Klub sollten noch 777 Spiele und 671 Tore folgen.