Sport

Fussball

Kein Sieger bei Arsenal – Benfica, ManUtd und Spurs gewinnen deutlich



Bild: keystone

Kein Sieger zwischen Arsenal und Benfica – ManUtd und Spurs gewinnen deutlich

Im Sechzehntelfinal-Duell zweier Schweizer Internationaler erringt Granit Xhaka mit Arsenal einen Punktsieg über Haris Seferovic und Benfica Lissabon. Das Europa-League-Hinspiel in Rom endet 1:1.

Ein tatsächliches Schweizer Duell war die Partie, die wegen Reisebeschränkungen aufgrund des Coronavirus im Römer Stadio Olimpico stattfand, erst in der letzten halben Stunde. Der in Portugal engagierte Haris Seferovic musste vor seiner Einwechslung nach einer guten Stunde von der Bank mitansehen, wie seine Teamkollegen gegen den Londoner Klub spielerisch hartes Brot assen, sich aber beachtlich aus der Affäre zogen.

Trotz klarer Unterlegenheit was den Ballbesitz anging, gingen die als Heimteam geführten Portugiesen zehn Minuten nach der Pause durch einen von Pizzi verwandelten Handspenalty in Führung. Zwei Minuten später glich Youngster Bukayo Saka für die Gunners allerdings bereits aus, weshalb der Klub aus der Premier League als Punktsieger in das Rückspiel in Piräus geht.

Ebenfalls leichte Vorteile vor dem Rückspiel hat Bundesligist Hoffenheim, der gegen Molde ein 3:1 zur Pause preis gab und schliesslich 3:3 spielte. Der ehemalige Grasshopper Munas Dabbur traf gegen die Norweger erst doppelt (8./28.), verschoss nach der Pause allerdings den womöglich vorentscheidenden Penalty beim Stand von 3:1.

Ich finde, Pappfans mit Villarreal-Trikots bei einem #UEL-Spiel zwischen Hoffenheim und Molde fassen die Absurdität der Situation ganz gut zusammen. #MFKTSG pic.twitter.com/G9FlgpwzRY — Louis van Goal (@regionalkapital) February 18, 2021

Mehr Videos

YB – Leverkusen 4:3 Video: YouTube/blue Sport

Real Sociedad San Sebastian – Manchester United 0:4 Video: YouTube/blue Sport

WAC – Tottenham 1:4 Video: YouTube/blue Sport

Roter Stern Belgrad – AC Milan 2:2 Video: YouTube/blue Sport

Braga – Roma 0:2 Video: YouTube/blue Sport

Lille – Ajax 1:2 Video: YouTube/blue Sport

Granada – Napoli 2:0 Video: YouTube/blue Sport

Die Telegramme

Braga - Roma 0:2 (0:1)

SR Kovacs (ROU). - Tore: 5. Dzeko 0:1. 87. Mayoral 0:2. - Bemerkung: 54. Gelb-Rote Karte Esgaio (Braga/Ellenbogeneinsatz).

Roter Stern Belgrad - Milan 2:2 (0:1)

SR Sidiropoulos (GRE). - Tore: 42. Pankov (Eigentor) 0:1. 52. Kanga (Foulpenalty) 1:1. 61. Hernandez (Foulpenalty) 1:2. 93. Pankov 2:2. - Bemerkung: 77. Gelb-Rote Karte Rodic (Roter Stern Belgrad/Foul).

FK Krasnodar - Dinamo Zagreb 2:3 (1:1)

SR Frankowski (POL). - Tore: 15. Petkovic 0:1. 28. Berg 1:1. 54. Petkovic 1:2. 69. Claesson 2:2. 75. Atiemwen 2:3. - Bemerkung: Dinamo Zagreb ohne Gavranovic (Ersatz).

Olympiakos Piräus - Eindhoven 4:2 (3:2)

SR Ekberg (SWE). - Tore: 9. Bouchalakis 1:0. 14. Zahavi 1:1. 37. M'Vila 2:1. 40. Zahavi 2:2. 45. El Arabi 3:2. 83. Masouras 4:2. - Bemerkungen: Eindhoven mit Mvogo.

Real Sociedad - Manchester United 0:4 (0:1)

SR Schärer. - Tore: 27. Fernandes 0:1. 57. Fernandes 0:2. 65. Rashford 0:3. 90. James 0:4.

Benfica Lissabon - Arsenal 1:1 (0:0)

Rom. - SR Cakir (TUR). - Tore: 55. Pizzi (Handspenalty) 1:0. 57. Saka 1:1. - Bemerkungen: Benfica Lissabon ab 64. mit Seferovic. Arsenal mit Xhaka.

Royal Antwerp - Glasgow Rangers 3:4 (2:1)

SR Kabakov (BUL). - Tore: 38. Aribo 0:1. 45. Avenatti 1:1. 45. Refaelov 2:1. 59. Barisic (Foulpenalty) 2:2. 67. Hongla 3:2. 84. Kent 3:3. 90. Barisic (Handspenalty) 3:4. - Bemerkungen: Glasgow Rangers ohne Itten (Ersatz). 89. Gelb-rote Karte gegen Seck (Royal Antwerp).

Molde - Hoffenheim 3:3 (1:3)

Villarreal. - SR Frappart (FRA). - Tore: 10. Dabbur 0:1. 28. Dabbur 0:2. 41. Ellingsen 1:2. 45. Baumgartner 1:3. 71. Ulland-Andersen 2:3. 75. Fofana 3:3. - Bemerkungen: 63. Torhüter Linde (Molde) hält Foulpenalty von Dabbur.

Granada - Napoli 2:0 (2:0)

SR Karassew (RUS). - Tore: 19. Herrera 1:0. 21. Kenedy 2:0. (ram/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das sind die grössten Sensationen im Schweizer Cup Langeweile war gestern – Vater baut seinen Kindern Bobbahn im Garten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter