bedeckt
DE | FR
burger
International
Luftfahrt

Tausende Flugzeuge stecken wegen dringedem Softwareupdate am Boden fest

Tausende Flugzeuge stecken wegen dringendem Softwareupdate am Boden fest

28.11.2025, 21:2928.11.2025, 21:44
Un avion Airbus A320-214 de la compagnie easJet (OE-IJU) roule sur la taxi way de Geneve Aeroport, lors de la presentation des resultats financiers 2024 et le rapport annuel 2024 de Geneve Aeroport lo ...
Ein A320-214 von EasyJet am Flughafen Genf. (Symbolbild)Bild: keystone

Wegen eines kürzlichen Zwischenfalls mit einer Maschine der A320-Familie hat der französische Flugzeugbauer Airbus Alarm geschlagen. «Intensive Sonneneinstrahlung» könne essenzielle Daten in der Programmierung der Flugzeugsteuerung korrumpieren, weshalb nun zwingend nötig sei, ein Softwareupdate bei diesem Flugzeugtyp durchzuführen.

In Zusammenarbeit mit Flugsicherungsbehörden hat Airbus alle Airlines, die Maschinen der Typen A320, A318, A319 und A321 verwenden, angewiesen, umgehend die nötigen Softwareupdates und Hardware-Anpassungen vorzunehmen, um die Sicherheit während des Fliegens gewährleisten zu können.

Gemäss der Aviatik-Plattform Airlive könnten rund 6'000 Flugzeuge weltweit betroffen sein. Airbus sei sich bewusst, dass dieses Update zu Verzögerungen im Flugverkehr führen könne: «Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und werden Betreiber [unserer Flugzeuge] vollständig unterstützen.» Die Sicherheit der Passagiere bleibe die höchste Priorität, schrieb das Unternehmen weiter.

Die europäische Agentur für Flugsicherheit werde voraussichtlich in Kürze eine eigene Warnung an die betroffenen Airlines versenden, so Airlive.

Ende Oktober war eine A320 von JetBlue während des Fluges von Cancun (Mexiko) nach Newark (USA) aus damals unerklärlichen Gründen ohne Beisteuern des Pilot nach unten abgekippt. 15 Personen wurden dabei verletzt, der Flug musste nach Tampa umgeleitet werden. Untersuchungen haben nun ergeben, dass die Sonneneinstrahlung den Flight-Control-Computer beschädigt hatte.

(cpf)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Wir haben die First Class im neuen Swiss-Flieger getestet – so war es
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Bericht: Trump will einige besetzte Gebiete der Ukraine als russisch anerkennen
US-Präsident Donald Trump will diverse von Russland besetzte Gebiete in der Ukraine als russisch anerkennen. Dies berichtet der britische Telegraph unter Berufung auf einen hochrangigen Insider.
Zur Story