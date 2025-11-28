wechselnd bewölkt-4°
Spass
Cute News

Cute News: fluffige Tierbilder und Good News für mehr Freude am Freitag

Die lustigsten und besten Tierbilder der Woche sind da!
Gleich wird’s schön: Die besten Tierbilder der Woche sind da!Bild: Instagram/reddit/watson
Heute im Angebot: fluffige Tierbilder und Good News für mehr Freude am Freitag

28.11.2025, 06:04
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Cute News, everyone!

Bei uns gibt’s das süsse Schnäppchen mit den grossartigen Tierbildern ganz ohne Gegenleistung – wobei wir uns natürlich immer freuen, wenn du deinen flauschigen Input am Artikel-Ende in die Kommentare postest.

Aber jetzt kommt erst einmal unsere «Schwetti» an tierischen Lustigkeiten. Habt Spass!

Wer will Tierbilder schauen? Aufstrecken, bitte!

Lustige Tierbilder: Katze
Bild: instagram

Schwarznasenschafe sind einfach die pure Fluffigkeit.

Cute News: Lustige Schwarznasenschafe
Bild: instagram

Hier noch bei sommerlichem Wetter.

Huch?! Pferd-ception?

Lustige Tierbilder: Pferd
Bild: reddit

Modetrend der Woche: Welch adretter Hut!

Cute News: Lustige Tierbilder mit Marienkäfer
Bild: instagram

Die Perfektion auf der Perfektion.

Die besten Tierbilder der Woche: Hund mit Schneeflocke
Bild: instagram

Einmal dehnen für zwischendurch.

Die lustigsten Tierbilder der Woche: Katze dehnt
Bild: reddit

Ah, doch kein Spagat.

... und Katzenwäsche nicht vergessen:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Früh übt sich, wer einmal ein eleganter Flamingo werden will.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Keine Sorge; pink wird er auch noch. Das rosa Gefieder bekommen Flamingo-Küken erst später mit der Nahrung, die vorwiegend aus Algen und kleinen Krebsen besteht.

Ein wunderschöner Rotfuchs, gesehen bei Ontario, Kanada.

Die schönsten Tierbilder: Fuchs
Bild: reddit

Kluge Köpfe schützen sich.

Die besten Tierbilder der Woche: Hund mit Blatt
Bild: instagram

Oh, ein neues Fischi!

Lustige Tierbilder: Fischi
Bild: instagram

Der Careproctus colliculi, im Englischen auch «Bumpy Snailfish», wurde diesen September vor der kalifornischen Küste, in 3268 Meter Tiefe, von einem ferngesteuerten Tiefseeroboter aufgespürt. Der cute Fisch gehört zur Familie der Scheibenbäuche und ist in diesem Fall hier etwa neun Zentimeter lang.

Hier gibt es einen ausführlicheren Bericht (Oceanographics Magazine, Englisch)

Das? Ach, nur ein Pelikan, der gähnt.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

Passend dazu in der Slideshow: ein paar sehr grazile Pelikane

1 / 13
Pelikane sind die besten Fischer
Na, was hat dieser Pelikan wohl im Sinn?
quelle: catersnews dukas / / 1084822
Wie cool sind die denn?!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Ab nach Valencia!

Dürfen wir vorstellen? Das ist Hengst Peyo. Er spendet Patienten in einem Spital im französischen Calais Trost.

Die besten Tierbilder der Woche: Pferd als Krankenpfleger
Bild: reddit

Peyo war früher ein Dressurpferd. Doch seinem Besitzer fiel irgendwann auf, dass sein Tier eine besondere Gabe hat. «Er hat normalerweise viel Temperament und mochte Körperkontakt nicht so sehr. Doch er blieb immer bei Menschen stehen, die gerade mit körperlichen oder seelischen Problemen zu kämpfen hatten», sagte Hassen Bouchakour gegenüber dem Guardian. Jetzt darf Peyo, wo logistisch möglich, Krankenbesuche machen. <3

Peyo und Friends, mit Besitzer Hassen Bouchakour, auf Besuch im Spital.

Pferd Peyo auf Krankenbesuch
Bild: instagram

Mehr Infos, und was der «Doktor» auf vier Hufen gerade so arbeitet, gibt auf dem Insta-Kanal docteur_peyo.

Hallo, was liest du da?

Die lustigsten Tierbilder der Woche: Süsse Ratte
Bild: reddit

Wir wünschen dir solche Freunde im Leben. <3

Die besten Tierbilder der Woche: Geiss und Esel
Bild: reddit

Oder solche. :-)

Die besten Tierbilder der Woche
Bild: reddit

Noch eine Fuxe. Leider darf sie nicht rein.

Die besten Tierbilder der Woche: Fuchs
Bild: reddit

Mandarinenten sind so unglaublich hübsch, nicht wahr?

Die besten Tierbilder der Woche: Mandarinente
Bild: reddit

Wir hoffen, du kannst die nächsten Tage etwas ausschlafen ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

In diesem Sinne: ein fröhliches Wochenende allerseits!

Die besten Tierbilder der Woche: Hund im Rucksack
Bild: reddit

Vielleicht sogar mit etwas Schnee. :-)

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -Videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.

