Gleich wird’s schön: Die besten Tierbilder der Woche sind da! Bild: Instagram/reddit/watson

Heute im Angebot: fluffige Tierbilder und Good News für mehr Freude am Freitag

Madeleine Sigrist

Cute News, everyone!

Bei uns gibt’s das süsse Schnäppchen mit den grossartigen Tierbildern ganz ohne Gegenleistung – wobei wir uns natürlich immer freuen, wenn du deinen flauschigen Input am Artikel-Ende in die Kommentare postest.

Aber jetzt kommt erst einmal unsere «Schwetti» an tierischen Lustigkeiten. Habt Spass!

Wer will Tierbilder schauen? Aufstrecken, bitte!

Schwarznasenschafe sind einfach die pure Fluffigkeit.

Hier noch bei sommerlichem Wetter.

Huch?! Pferd-ception?

Modetrend der Woche: Welch adretter Hut!

Die Perfektion auf der Perfektion.

Einmal dehnen für zwischendurch.

Ah, doch kein Spagat.

... und Katzenwäsche nicht vergessen:

Früh übt sich, wer einmal ein eleganter Flamingo werden will.

Keine Sorge; pink wird er auch noch. Das rosa Gefieder bekommen Flamingo-Küken erst später mit der Nahrung, die vorwiegend aus Algen und kleinen Krebsen besteht.

Ein wunderschöner Rotfuchs, gesehen bei Ontario, Kanada.

Kluge Köpfe schützen sich.

Oh, ein neues Fischi!

Der Careproctus colliculi, im Englischen auch «Bumpy Snailfish», wurde diesen September vor der kalifornischen Küste, in 3268 Meter Tiefe, von einem ferngesteuerten Tiefseeroboter aufgespürt. Der cute Fisch gehört zur Familie der Scheibenbäuche und ist in diesem Fall hier etwa neun Zentimeter lang.



Hier gibt es einen ausführlicheren Bericht (Oceanographics Magazine, Englisch)

Das? Ach, nur ein Pelikan, der gähnt.

1 / 13 Pelikane sind die besten Fischer Na, was hat dieser Pelikan wohl im Sinn? quelle: catersnews dukas / / 1084822

Wie cool sind die denn?!

Ab nach Valencia!

Dürfen wir vorstellen? Das ist Hengst Peyo. Er spendet Patienten in einem Spital im französischen Calais Trost.

Peyo war früher ein Dressurpferd. Doch seinem Besitzer fiel irgendwann auf, dass sein Tier eine besondere Gabe hat. «Er hat normalerweise viel Temperament und mochte Körperkontakt nicht so sehr. Doch er blieb immer bei Menschen stehen, die gerade mit körperlichen oder seelischen Problemen zu kämpfen hatten», sagte Hassen Bouchakour gegenüber dem Guardian. Jetzt darf Peyo, wo logistisch möglich, Krankenbesuche machen. <3

Peyo und Friends, mit Besitzer Hassen Bouchakour, auf Besuch im Spital.

Mehr Infos, und was der «Doktor» auf vier Hufen gerade so arbeitet, gibt auf dem Insta-Kanal docteur_peyo.

Hallo, was liest du da?

Wir wünschen dir solche Freunde im Leben. <3

Oder solche. :-)

Noch eine Fuxe. Leider darf sie nicht rein.

Mandarinenten sind so unglaublich hübsch, nicht wahr?

Wir hoffen, du kannst die nächsten Tage etwas ausschlafen ...

In diesem Sinne: ein fröhliches Wochenende allerseits!

Vielleicht sogar mit etwas Schnee. :-)

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!

