Bundesliga: Xhakas Sunderland schafft grosse Wende gegen Bournemouth

Luis Diaz FC Bayern Muenchen, 14 bejubelt mit Raphael Guerreiro FC Bayern Muenchen, 22 dessen Tor zum 1:1 - Ausgleich GER, FC Bayern Muenchen vs. FC St. Pauli, Fussball, Bundesliga, 12. Spieltag, Spie ...
Luis Diaz lässt die Bayern gegen St. Pauli spät jubeln.Bild: www.imago-images.de

Xhakas Sunderland schafft grosse Wende +++ Bayern jubeln dank zwei Last-Minute-Treffern

29.11.2025, 18:2229.11.2025, 18:52
BundesligaPremier LeagueSerie ALaLigaLigue 1

Bundesliga

Bayern – St. Pauli 3:1

Nach der 1:3-Niederlage in der Champions League gegen Arsenal muss Bayern München beinahe auch in der Bundesliga Federn lassen. Gegen den FC St. Pauli sieht es lange nach einem 1:1-Unentschieden aus, doch Luis Diaz und Nicolas Jackson sichern den Bayern mit ihren Last-Minute-Toren noch den zwölften Saisonsieg.

Trotz 80 Prozent Ballbesitz war es eine bescheidene Leistung der Bayern: Beim 0:1 durch Andréas Hountondji sieht Keeper Manuel Neuer wie schon in der Königsklasse nicht gut aus. Noch vor der Pause gelingt Raphael Guerreiro dann der Ausgleich, so richtig steigern können sich die Bayern aber nicht. Der 3:1-Sieg ist am Ende eher schmeichelhaft.

Bayern München - St. Pauli 3:1 (1:1)
Tore: 6. Hountondji 0:1. 44. Raphaël Guerreiro 1:1. 93. Díaz 2:1. 96. Jackson 3:1.

epa12557342 Head coach Vincent Kompany of Munich reacts during the German Bundesliga soccer match between Bayern Munich and FC St. Pauli in Munich, Germany, 29 November 2025. EPA/ANNA SZILAGYI CONDITI ...
Bayern-Trainer Vincent Kompany versteht 90 Minuten lang die Welt nicht mehr.Bild: keystone

Bremen – Köln 1:1

Im Traditionsduell mit dem 1. FC Köln sieht Werder Bremen lange wie der Sieger aus, doch dann folgt der späte Schock. Der Kölner Jungstar Saïd El Mala gleicht in der Nachspielzeit noch aus, nachdem Marco Friedl das Heimteam in der 22. Minute verdient in Führung gebracht hatte. Durch das für Bremen ärgerliche Remis verharren beide Teams im oberen Tabellenmittelfeld.

Werder Bremen - 1. FC Köln 1:1 (1:0)
Tore: 22. Friedl 1:0. 91. Saïd El Mala 1:1.
Bemerkungen: 96. Gelb-Rote Karte gegen Stark (Werder Bremen). Werder Bremen ohne Schmidt (Ersatz). 1. FC Köln ohne Schmied (nicht im Aufgebot).

Tor zum 1:1 Said El Mala 1. FC Koeln, 13 jubelt/Jubel mit Kristoffer Lund 1. FC Koeln, 32, GER, SV Werder Bremen vs 1. FC Koeln, Fussball, Bundesliga, Spieltag 12, Saison 2025/2026, 29.11.2025 DFL REG ...
Torschütze El Mala hebt ab.Bild: www.imago-images.de

Union Berlin – Heidenheim 1:2

Dem FC Heidenheim gelingt der lang erhoffte Befreiungsschlag. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt erkämpft sich bei Union Berlin nach langem Rückstand ein wichtiges 2:1 und feiert dank der Last-Minute-Treffer von Stefan Schimmer und Jan Schöppner den erst zweiten Saisonsieg. Damit gibt das bisherige Schlusslicht die Rote Laterne an Mainz ab.

Union Berlin - Heidenheim 1:2 (1:0)
Tore: 43. Khedira 1:0. 90. Schimmer 1:1. 95. Schöppner 1:2.

Fu
Stefan Schimmers Jubel nach seinem späten Ausgleich in Berlin.Bild: www.imago-images.de

Hoffenheim – Augsburg 3:0

Die TSG Hoffenheim behauptet sich mit einem 3:0-Sieg gegen den FC Augsburg an der Tabellenspitze. Batoumana Touré und der Ex-Basler Wouter Burger bringen die Sinsheimer bis zur 26. Minute mit 2:0 in Führung. Der Schweizer Verteidiger Cédric Zesiger sorgt mit einem unglücklichen Eigentor vor der Pause bereits für die Vorentscheidung. Das einzige Tor der Augsburger wurde nach der Pause wegen Offside aberkannt.

Hoffenheim - Augsburg 3:0 (3:0)
Tore: 16. Touré 1:0. 26. Burger 2:0. 45. Zesiger (Eigentor) 3:0.
Bemerkungen: Augsburg mit Zesiger (bis 71.) und Rieder.

v.li.: Cedric Zesiger FCA, 16, Mert K�m�r FCA, 36, Spieler vom FC Augsburg, entt�uscht schauend, Entt�uschung, Frustration, disappointed, pessimistisch, nach dem Gegentor zum 2:0, Action, Aktion, Spie ...
Eigentor und klar verloren: Ein gebrauchter Abend für Augsburgs Cédric Zesiger.Bild: www.imago-images.de

Die Tabelle:

Premier League

Sunderland – Bournemouth 3:2

Aufsteiger Sunderland festigt mit einem 3:2-Sieg gegen Bournemouth seinen Platz in der Spitzengruppe der Premier League. Das Team von Captain Granit Xhaka, das zuletzt in drei Partien noch zur noch zwei Punkte geholt hatte, muss für die drei Punkte aber hart kämpfen: Nach 15 Minuten liegen die «Black Cats» bereits 0:2 im Rückstand, dank Toren von Enzo Le Fée, Bertrand Traoré und Brian Brobbey schafft Sunderland bis zur 69. Minute aber noch die Wende und zittert den sechsten Saisonsieg am Ende über die Runden. Zum 2:2 von Traoré liefert Xhaka übrigens den Assist.

Sunderland - Bournemouth 3:2 (1:2)
Tore: 7. Adli 0:1. 15. Adams 0:2. 30. Le Fée (Penalty) 1:2. 46. Traoré 2:2. 69. Brobbey 3:2.
Bemerkungen: Sunderland mit Xhaka.

Antoine Semenyo of Bournemouth fends off Granit Xhaka of Sunderland Sunderland v AFC Bournemouth, Premier League, Football, Stadium of Light, Sunderland, UK - 29 Nov 2025Sunderland Stadium of Light Un ...
Granit Xhaka bleibt gegen Bournemouths Antoine Semenyo hartnäckig.Bild: www.imago-images.de

ManCity – Leeds 3:2

Manchester City kann sich mit viel Glück für die beiden Niederlagen gegen Newcastle und Bayer Leverkusen rehabilitieren. Das Team von Trainer Pep Guardiola verspielt gegen Leeds United zunächst eine 2:0-Führung, gewinnt dank eines Treffers von Phil Foden in der Nachspielzeit aber doch noch mit 3:2. Noah Okafor schmort bei Leeds zunächst lange auf der Bank und wird erst in der 82. Minute für Lukas Nmecha eingewechselt.

Manchester City - Leeds United 3:2 (2:0)
Tore: 1. Foden 1:0. 25. Gvardiol 2:0. 49. Calvert-Lewin 2:1. 68. Nmecha 2:2. 91. Foden 3:2.
Bemerkungen: Leeds mit Okafor (ab 82.).

epa12557272 Phil Foden (L) of Manchester City celebrates with teammates Bernardo Silva after scoring the opening goal during the English Premier League match between Manchester City and Leeds United i ...
Matchwinner Phil Foden lässt sich von Teamkollege Bernardo Silva feiern.Bild: keystone

Die Tabelle:

Serie A

Genoa - Hellas Verona 2:1 (1:1)
Tore: 21. Belghali 0:1. 40. Colombo 1:1. 62. Thorsby 2:1.
Bemerkungen: Genoa ohne Siegrist (Ersatz).

Parma - Udinese 0:2 (0:1)
Tore: 11. Zaniolo 0:1. 65. Davis (Penalty) 0:2.
Bemerkungen: Parma mit Britschgi. 64. Rote Karte gegen Troilo (Parma).

Die Tabelle:

LaLiga

Barcelona – Alaves 3:1

Der FC Barcelona schiebt sich mit einem 3:1-Heimerfolg gegen Alaves vorerst auf den Leaderthron von LaLiga vor. Lamine Yamal und Dani Olmo per Doppelpack drehen im Camp Nou die Partie für die Katalanen, nachdem Pablo Ibanez für Alaves bereits in der ersten Minute getroffen hatte. Barça liegt nun zwei Punkte vor Erzrivale Real Madrid, die Madrilenen gastieren am Sonntag bei Girona.

Barcelona&#039;s Lamine Yamal celebrates after scoring his side&#039;s first goal during a Spanish La Liga soccer match between Barcelona and Alaves, in Barcelona, Spain, Saturday, Nov. 29, 2025. (AP ...
Yamal erzielt gegen Alaves seinen fünften Saisontreffer. Bild: keystone

Die Tabelle:

Ligue 1

Die Tabelle:

(pre/sda)

Mehr zum Thema:
Themen

